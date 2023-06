Lewis Capaldi nie był w stanie wydobyć z siebie głosu na koncercie. "Naprawdę przepraszam"

Podczas koncertu na festiwalu Glastonbury Lewis Capaldi miał problemy, w pewnym momencie nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. Z pomocą przyszli mu fani. Tłum zaśpiewał "Someone You Loved" i inne hity 27-letniego wokalisty. - Wydaje mi się, że potrzebuję dłuższej przerwy - przyznał Capaldi, gdy schodził ze sceny.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 maja, ostatniego dnia organizowanego w szkockim Glasgow festiwalu Glastonbury. Problemy u Capaldiego pojawiły się pod koniec jego koncertu. Gdy wokalista wykonywał "Someone You Loved", jeden ze swoich największych hitów, w pewnym momencie nie był w stanie wydobyć z siebie głosu. Wsparcia udzielili mu fani. Jak widać i słychać na krążących w sieci nagraniach, przynajmniej kilkudziesięciotysięczny tłum (na festiwal wchodzi ok. 200 tysięcy osób - red.) zgromadzony przed sceną w wielu momentach zastępował Capaldiego.