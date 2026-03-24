Gino Paoli nie żyje. Słynny włoski piosenkarz miał 91 lat

Gino Paoli
Źródło: Alberto Terenghi / ipa-agency.ne / PAP
Nie żyje Gino Paoli. Popularny włoski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, nazywany poetą piosenki, zmarł we wtorek w Genui w wieku 91 lat.

"Gino odszedł od nas spokojnie zeszłej nocy, otoczony miłością bliskich" - napisała rodzina w oświadczeniu cytowanym przez "Il Giornale".

Świat włoskiej kultury i rozrywki żegna wielkiego poetę i kompozytora. "Jego najsłynniejsze piosenki mają prawie siedemdziesiąt lat, a sprawiają wrażenie, jakby zostały napisane wczoraj" - wspomina zmarłego "Corriere della Sera".

Kim był Gino Paoli

Gino Paoli urodził się 23 września 1934 roku we Friuli- Wenecji Julijskiej. Swoją pierwszą płytę nagrał w 1959 roku. Sukces przyszedł rok później, dzięki piosence "La gatta". Popularność wśród odbiorców i zainteresowanie branży muzycznej przyniosły mu melancholijne utwory, z których wiele na stałe zapisało się w historii włoskiej piosenki. Najbardziej znany z nich jest "Sapore di sale", singiel nagrany w 1963 roku, za którego aranżację odpowiadał słynny kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone. Ale wielu fanów włoskiej muzyki pamięta również hit "Il cielo in una stanza", nagrany - poza autorem - również przez takich artystów, jak Mina Mazzini czy Mike Patton (Faith No More). Publiczność zachwycała się również jego innymi piosenkami: "Ti lascio una canzone", "Cosa faro da grande", "Matto come un gatto".

Paoli pięć razy wziął udział w festiwalu w San Remo. Nigdy nie wygrał; raz zajął drugie miejsce. Odkrył i wypromował wielkie gwiazdy piosenki: Lucio Dallę i Fabrizio De Andre. Z Zucchero napisał razem kilka jego przebojów.

Opracował Adam Michejda

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Alberto Terenghi / ipa-agency.ne / PAP

Czytaj także:
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
BIZNES
Zaginął Władysław Pietrasik
Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest
WARSZAWA
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
WARSZAWA
Łukaszenka
To będzie pierwsza taka wizyta Łukaszenki
Świat
imageTitle
Decyzja zapadła. Snooker zostaje w swoim domu
EUROSPORT
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
METEO
Nowy Jork
Nowe informacje o tragedii na lotnisku
Świat
imageTitle
Upodobał sobie Hiszpanię. Znów pokazał moc
EUROSPORT
Most Qasmiyeh w Libanie zniszczony przez siły Izraela
"Zasada jest jasna". Izrael tworzy "strefę bezpieczeństwa"
Świat
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
METEO
Warszawa. Widok na centrum miasta
"Ludzie po latach dowiadują się, że muszą oddać pieniądze"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
BIZNES
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
Węgierski minister potwierdza telefony na Kreml. Mówi o "istocie dyplomacji"
Świat
Pożar hali w Pardubicach
Pożar w magazynie firmy zbrojeniowej. Wśród zatrzymanych obywatel USA
Świat
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
BIZNES
Krwiodawstwo, oddawanie krwi (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale zadłużają się w centrach krwiodawstwa. Zysk stopniał o trzy czwarte
Piotr Wójcik
2026-03-24 16
"Historycznie jedno z najważniejszych miejsc". Stało się celem Rosji
Świat
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Były trener gwiazd zaoferował pomoc Świątek
EUROSPORT
szpital madalinskiego superwizjer2
Zamiast tlenu - podtlenek azotu. Kulisy śmierci 30-letniej Kaliny
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
imageTitle
Kontrakt podpisany. Griezmann przeniesie się za ocean
EUROSPORT
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
WARSZAWA
Olga Tokarczuk i 17 milionów "naszych podatków" na grę? Tak nie było
Tokarczuk "wyparowała", 17 milionów też? "Brzmi jak trailer"
Gabriela Sieczkowska
gruźlica płuca
Rzadka, ale groźna i zaraźliwa. Leczenie trwa około pół roku
Zdrowie
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
BIZNES
Zwycięski projekt nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej
Pokazali nową siedzibę filharmonii. Będzie kosztować majątek
Kraków
imageTitle
Podano skład Polaków na finał sezonu w Planicy
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
BIZNES
Na drodze pozostawiono słupy energetyczne, Strzepcz (Pomorskie)
"I śmieszne, i niebezpieczne". Urzędnicy wyjaśniają
Trójmiasto
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Ranny Olek umierał w karetce. Ruszył proces lekarzy oskarżonych o narażenie go na śmierć
Kujawsko-Pomorskie
