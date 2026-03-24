Gino Paoli nie żyje. Słynny włoski piosenkarz miał 91 lat

"Gino odszedł od nas spokojnie zeszłej nocy, otoczony miłością bliskich" - napisała rodzina w oświadczeniu cytowanym przez "Il Giornale".

Świat włoskiej kultury i rozrywki żegna wielkiego poetę i kompozytora. "Jego najsłynniejsze piosenki mają prawie siedemdziesiąt lat, a sprawiają wrażenie, jakby zostały napisane wczoraj" - wspomina zmarłego "Corriere della Sera".

Kim był Gino Paoli

Gino Paoli urodził się 23 września 1934 roku we Friuli- Wenecji Julijskiej. Swoją pierwszą płytę nagrał w 1959 roku. Sukces przyszedł rok później, dzięki piosence "La gatta". Popularność wśród odbiorców i zainteresowanie branży muzycznej przyniosły mu melancholijne utwory, z których wiele na stałe zapisało się w historii włoskiej piosenki. Najbardziej znany z nich jest "Sapore di sale", singiel nagrany w 1963 roku, za którego aranżację odpowiadał słynny kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone. Ale wielu fanów włoskiej muzyki pamięta również hit "Il cielo in una stanza", nagrany - poza autorem - również przez takich artystów, jak Mina Mazzini czy Mike Patton (Faith No More). Publiczność zachwycała się również jego innymi piosenkami: "Ti lascio una canzone", "Cosa faro da grande", "Matto come un gatto".

Paoli pięć razy wziął udział w festiwalu w San Remo. Nigdy nie wygrał; raz zajął drugie miejsce. Odkrył i wypromował wielkie gwiazdy piosenki: Lucio Dallę i Fabrizio De Andre. Z Zucchero napisał razem kilka jego przebojów.

Opracował Adam Michejda