Gerard Depardieu wdał się w bójkę z "królem paparazzich" Rino Barillarim. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w Harry's Bar, rzymskiej restauracji rozsławionej za sprawą filmu "La Dolce Vita", gdzie francuski aktor przebywał wraz ze swoją partnerką Magdą Vavrusovą. Sprawa została zgłoszona na policję. Okoliczności zajścia nie są jednak jasne.

- (Vavrusova) podeszła w moją stronę i przeklęła. Cofnąłem się o krok i uśmiechnąłem do niej. Ale wtedy pojawił się on. Mój Boże, jaki on jest wielki. Nie zdążyłem nawet zorientować się, co się dzieje, kiedy trzykrotnie uderzył mnie w twarz. Bolała mnie cała prawa strona (twarzy) - kontynuował opis wtorkowego zajścia Barillari. Jego wersję wydarzeń potwierdził dziennikarz "La Stampy" Gianni Riotta, który był naocznym świadkiem zajścia. - Piłem kawę, kiedy zobaczyłem, jak Gerard Depardieu nagle zaatakował Barillariego - przyznał Riotta. Inaczej zdarzenia te przedstawiła reprezentująca partnerkę Depardieu prawniczka Delphine Meillet.

Gerard Depardieu wdał się w bójkę z "królem paparazzich"

W dalszej części oświadczenia Meillet opisała, jak "mimo wszystkiego, co właśnie się wydarzyło", Barillari rzekomo "uporczywie kontynuował fotografowanie" Depardieu i Vavrusovej, gdy ci zaczęli oddalać się z miejsca zdarzenia w stronę swojego samochodu. Zgodnie z jej relacją w wyniku zajścia partnerka Depardieu miała trafić do szpitala Policlinico Umberto I w Rzymie. Powyższe usiłował zweryfikować CNN. "Rozmowa telefoniczna z placówką nie potwierdziła, że (Vavrusova) jest jej pacjentką" - podał amerykański portal.

"Król paparazzich" trafił do szpitala

CNN relacjonuje też krótką rozmowę z właścicielem restauracji Harry's Bar Pierem Leporem. - Jesteśmy przyzwyczajeni do celebrytów i jesteśmy przyzwyczajeni do paparazzich. Nie mogą oni bez siebie żyć. Nie jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego rodzaju bójek - ocenił Lepore. Odnosząc się do wtorkowego zajścia, restaurator zaznaczył, że "złożył już w tej sprawie wyjaśnienia policji". Odmówił jednak publicznego opisywania przebiegu bójki. Wspomniał jedynie, że w jej następstwie "król paparazzich" trafił do szpitala. Zdjęcia relacjonujące wizytę fotografa na izbie przyjęć obiegły liczne włoskie media. Barillari prezentuje na nich, w jaki sposób miał zostać uderzony.