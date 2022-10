George R.R. Martin o kondycji świata. "Chciałbym mieć smoka, którym mógłbym polecieć na Kreml"

Autor serii "Pieśń Lodu i Ognia" George R.R. Martin stwierdził podczas występu w "The Late Show with Stephen Colbert", że chciałby mieć smoka, którym mógłby polecieć na Kreml. W komentarzu, w którym nawiązał do swojej sagi, pisarz odniósł się do obecnej kondycji świata, którą odzwierciedlają coraz mroczniejsze dzieła fantasy.

W trakcie programu rozmowa Stephena Colberta z George'm R.R. Martinem zeszła na temat tego, jak zmienia się literatura fantasy i science fiction. Autor hitowej sagi "Pieśń Lodu i Ognia" na bazie której nakręcono seriale "Gra o Tron" oraz "Ród Smoka" przyznał, że w ostatnim czasie jego twórczość staje się bardziej pesymistyczna. Jak zaznaczył, kiegdyś nawet w literaturze o dystopijnym charakterze było miejsce na nadzieję. - Zawsze byli tam (w powieściach - red.) jacyś dobrzy ludzie, którzy zbierali się ze sobą i wymyślali cywilizację na nowo. Optymizm wciąż tam był - mówił. Nie jest jednak pewien, czy w obecnych czasach, w literaturze wciąż może istnieć takie miejsce. - Czy możemy być optymistami w związku z kryzysem klimatycznym? Czy możemy być optymistami? Co zrobimy jeśli Putin naprawdę użyje broni nuklearnej? - pytał Martin. I dodał: - Chciałbym mieć smoka, którym mógłbym polecieć na Kreml. Nawiązał tym samym do treści swojego najbardziej rozpoznawalnego dzieła, w którym smoki niejednokrotnie odgrywają kluczową rolę w konfliktach. W rozmowie z Colbertem, Martin przyznał również, że obecnie przechodzi przez kryzys wiary w przyszłość, jaka czeka ludzkość.

"Wiatry zimy" - kiedy premiera?

Podczas środowego występu w "The Late Show with Stephen Colbert", George R.R. Martin zdradził również, jak idzie mu praca nad kolejną częścią sagi "Pieśń Lodu i Ognia". Choć na wydanie "Wiatrów Zimy" fani czekają już od przeszło dekady, kiedy to miejsce miała premiera 5. części serii, najnowsza książka nie jest jeszcze ukończona. Jak jednak ocenił Martin prace nad nią "posuwają się naprzód" - jest ukończona w ok. 75 proc. Wyznał, że będzie to naprawdę obszerna książka, prawdopodobnie dłuższa niż każda z poprzednich.