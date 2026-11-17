Najstarszy żyjący James Bond zwrócił się do nowego Bonda
87-letni George Lazenby opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym powitał Roberta Pattinsona w gronie aktorów grających kultowego brytyjskiego szpiega.
- Robert, witaj w najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie. Jednak pamiętaj, żeby dobrze się bawić - powiedział. - Trzymaj się, stary. Pozdrowienia, George - dodał.
Lazenby w 1968 roku, po rezygnacji Seana Connery'ego, został obsadzony w roli Jamesa Bonda w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" w reżyserii Petera R. Hunta. To jedyny film, w którym zagrał agenta 007.
Pattinson nowym Bondem
Brytyjski aktor Robert Pattinson został ogłoszony nowym Jamesem Bondem w poniedziałek. 40-letni Pattinson znany jest między innymi z roli tytułowej w serii "Batman", ale światową sławę przyniosła mu kreacja Edwarda Cullena w serii "Zmierzch".
Występował zarówno w produkcjach niezależnych, jak i hollywoodzkich superprodukcjach. W roli agenta 007 zastąpi Daniela Craiga, który po raz ostatni wcielił się w Jamesa Bonda w filmie "Nie czas umierać" z 2021 roku.
Reżyser nowej odsłony serii Denis Villeneuve powiedział, że w procesie wyboru rozważano wielu utalentowanych aktorów, ale "agent 007 może być tylko jeden". Jak podkreślił, Pattinson ma "ponadczasową duszę Bonda", a jednocześnie wniesie do postaci nową energię.
Scenariusz do nowego filmu o Jamesie Bondzie napisze Steven Knight, reżyserem będzie Denis Villeneuve. Będzie to 26. film w cyklu o agencie 007.
Opowiadające o przygodach brytyjskiego agenta 007 filmy od ponad sześciu dekad pozostają jednym z symboli kina szpiegowskiego i należą do najbardziej dochodowych serii filmowych w historii. Zapoczątkowana w 1962 roku filmem "Doktor No" seria zarobiła ponad siedem miliardów dolarów na całym świecie, a sam Bond stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina.