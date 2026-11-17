Kultura i styl Najstarszy żyjący James Bond zwrócił się do nowego Bonda Anna Kwaśny |

Jakim agentem 007 będzie Robert Pattinson? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PHOTOSHOT/PAP/EPA

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87-letni George Lazenby opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym powitał Roberta Pattinsona w gronie aktorów grających kultowego brytyjskiego szpiega.

I hear they've announced the new James Bond @007... Robert, welcome to the most exclusive club in the world. But remember to enjoy yourself. Let's see if you'll have "this never happened to the other fella" moment. All the best mate, George xx pic.twitter.com/r0kASTyp35 — George Lazenby (@lazenbyofficial) November 16, 2026 Rozwiń

- Robert, witaj w najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie. Jednak pamiętaj, żeby dobrze się bawić - powiedział. - Trzymaj się, stary. Pozdrowienia, George - dodał.

George Lazenby jako James Bond w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" Źródło zdjęcia: PHOTOSHOT/PAP/EPA

Lazenby w 1968 roku, po rezygnacji Seana Connery'ego, został obsadzony w roli Jamesa Bonda w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" w reżyserii Petera R. Hunta. To jedyny film, w którym zagrał agenta 007.

Plakat filmu "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" z 1969 roku Źródło zdjęcia: PHOTOSHOT/PAP/EPA

Pattinson nowym Bondem

Brytyjski aktor Robert Pattinson został ogłoszony nowym Jamesem Bondem w poniedziałek. 40-letni Pattinson znany jest między innymi z roli tytułowej w serii "Batman", ale światową sławę przyniosła mu kreacja Edwarda Cullena w serii "Zmierzch".

Występował zarówno w produkcjach niezależnych, jak i hollywoodzkich superprodukcjach. W roli agenta 007 zastąpi Daniela Craiga, który po raz ostatni wcielił się w Jamesa Bonda w filmie "Nie czas umierać" z 2021 roku.

Reżyser nowej odsłony serii Denis Villeneuve powiedział, że w procesie wyboru rozważano wielu utalentowanych aktorów, ale "agent 007 może być tylko jeden". Jak podkreślił, Pattinson ma "ponadczasową duszę Bonda", a jednocześnie wniesie do postaci nową energię.

Scenariusz do nowego filmu o Jamesie Bondzie napisze Steven Knight, reżyserem będzie Denis Villeneuve. Będzie to 26. film w cyklu o agencie 007.

Robert Pattinson jako James Bond Źródło zdjęcia: Amazon MGM Studios/Reuters

Opowiadające o przygodach brytyjskiego agenta 007 filmy od ponad sześciu dekad pozostają jednym z symboli kina szpiegowskiego i należą do najbardziej dochodowych serii filmowych w historii. Zapoczątkowana w 1962 roku filmem "Doktor No" seria zarobiła ponad siedem miliardów dolarów na całym świecie, a sam Bond stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina.