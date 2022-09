George Clooney o małżeństwie: to najłatwiejsza rzecz w życiu. Nigdy się nie pokłóciliśmy

Wszystko zaczyna się od miłości i to jest właśnie sekret – stwierdził dwukrotny laureat Oscara George Clooney. Razem z żoną Amal udzielił on wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym para przyznała, że ani razu się nie pokłóciła. - To była najłatwiejsza rzecz w naszym życiu - powiedzieli o swoim małżeństwie.

George Clooney, jeden z najbardziej popularnych amerykańskich aktorów i dwukrotny laureat Oscara, na przestrzeni lat spotykał się z wieloma kobietami. Od prawie 10 lat jest jednak w związku z prawniczką Amal Alamuddin, obecnie Amal Clooney, z którą 2014 roku wziął ślub.

"Najłatwiejsza rzecz w życiu"

Para w środę udzieliła wspólnego wywiadu telewizyjnego w programie CBS Mornings, gdzie została zapytana o przepis na udane małżeństwo. - Wszystko zaczyna się od miłości i to jest właśnie sekret – stwierdził Clooney, który niedawno obchodził wraz z Amal 8. rocznicę ślubu. - To było po prostu łatwe. To była najłatwiejsza rzecz w naszym życiu. Nigdy nie mieliśmy kłótni – dodał.

Słowa George'a zostały potwierdzone przez jego żonę, która dodała, że ich bardzo udany związek wydaje się być szalony dla niektórych z ich przyjaciół. - 99 procent szczęścia to po prostu spotkać odpowiednią osobę - powiedziała 44-letnia Amal Clooney zajmująca się prawami człowieka. - Myślę, że jedną rzeczą, którą byśmy wskazali, to to, żeby nie być cynicznym – dodała.

Razem od prawie 10 lat

George i Amal doczekali się dwójki dzieci. Bliźnięta Alexander i Ella przyszły na świat w 2017 roku. Para ujawniła również, że uczą swoje dzieci włoskiego i francuskiego. - Popełniliśmy straszny błąd - zażartował Clooney, wyjaśniając, że ani on, ani jego żona nie mówią po włosku. - Uzbroiliśmy je (dzieci – przyp. red.) w język, którym mogą nas skrzywdzić. A my oboje tak naprawdę nie wiemy, co mówią – dodał.

Autor:kkow//mm

Źródło: CBS, Yahoo, tvn24.pl