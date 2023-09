Nie żyje Gary Wright. Muzyk chorował na parkinsona

W wieku 80 lat zmarł amerykański muzyk i wokalista Gary Wright - poinformowała jego rodzina. Łącznie wydał 12 solowych płyt, a jego największe hity to "Dream Weaver" i "Love is Alive". W latach 70. blisko współpracował z George'em Harrisonem. Po sample z utworów Wrighta chętnie sięgali m.in. Jay-Z i Eminem.

Kim był Gary Wright?

Gary Wright, urodzony w 1943 roku w New Jersey, jako dziecko występował w radiowych i telewizyjnych reklamach, a także na Broadwayu. W liceum grał w szkolnych kapelach, ale - jak pisze "Guardian" - stwierdził, że muzyka "jest zbyt niestabilną" branżą. Wyjechał do Europy, by studiować medycynę. Po jakimś czasie rzucił jednak naukę i dołączył do brytyjskiego zespołu rockowego Spooky Tooth.

W 1970 roku Wright zagrał na keyboardzie na albumie "All Things Must Pass" George'a Harrisona, którego później nazywał swoim "duchowym mentorem". "Guardian" podkreśla, że rozpoznawalność Amerykaninowi przyniósł wydany w 1975 roku album "The Dream Weaver", będący owocem współpracy z byłym członkiem The Beatles. W latach 80. i 90. kariera Wrighta stopniowo zwalniała, a on sam coraz więcej czasu poświęcał rodzinie, nie zaniedbując przy tym całkowicie działalności muzycznej.