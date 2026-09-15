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Kultura i styl

"Zaakceptowanie choroby nie oznacza poddania się jej". Poruszające słowa Michaela J. Foxa

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Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
Michael J. Fox uhonorowany podczas ceremonii wręczenia nagród Emmy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES
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Michael J. Fox został uhonorowany Nagrodą Humanitarną im. Boba Hope'a podczas gali rozdania Nagród Emmy. Chorujący na parkinsona aktor wygłosił poruszające przemówienie.

W poniedziałek odbyła się 78. gala wręczenia nagród Emmy - amerykańskiej nagrody honorującej osiągnięcia przemysłu telewizyjnego. Podczas ceremonii wręczono także Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope'a (Bob Hope Humanitarian Award). Uhonorowany został Michael J. Fox. Kanadyjsko-amerykański aktor, który usłyszał diagnozę parkinsona w 1991 roku, od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz walki z tą chorobą. Akademia postanowiła nagrodzić go za "przełomowy wkład w badania nad chorobą Parkinsona i działania na rzecz osób cierpiących na tę chorobę".

Michael J. Fox z poruszającą przemową

Kiedy Fox pojawił się na scenie, publiczność nagrodziła go owacjami na stojąco. W przemówieniu wspominał, jak początkowo utrzymywał swoją chorobę w tajemnicy. - Obawiałem się, że wpłynie to na moją pracę i moje relacje z publicznością - mówił, przywołując swoje obawy z tamtego czasu: - Śmialiby się, gdyby wiedzieli, że jestem chory?

- Potem uderzyło mnie wsparcie, jakie otrzymałem, wsparcie od was wszystkich, które dodawało mi sił i sprawiło, że muszę dalej to robić - dodał. W końcu, jak przyznał, zdał sobie sprawę, że "zaakceptowanie Parkinsona nie oznacza poddania się mu". - Postanowiłem więc działać na rzecz potrzeb pacjentów, zbierać fundusze i opracować lekarstwo (...) Znalazłem wybitnych ludzi, którzy mieli kierować tymi działaniami w moim imieniu, i obiecałem finansować najlepsze badania naukowe na świecie. Jestem dumny z postępów, jakie osiągnęliśmy na rzecz pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i ich rodzin, zbliżając się jednocześnie do całkowitego wyeliminowania tej choroby - podsumował.

Według "Deadline" fundacja Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research stała się największym podmiotem finansującym badania w tej dziedzinie, przeznaczając już na ten cel ponad trzy miliardy dolarów.

Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Choroba aktora

Pierwsze objawy choroby Parkinsona aktor zaczął odczuwać podczas prac nad komedią romantyczną "Doc Hollywood", kiedy miał 29 lat. Swoją diagnozę ujawnił publicznie w 1998 roku. W 2000 roku założył fundację, aby wspierać finansowo badania naukowe nad chorobą. W 2020 zakończył karierę aktorską podkreślając, że postęp choroby sprawił, że coraz trudniej mu mówić i zapamiętywać teksty. W 2025 roku wystąpił jednak gościnnie w serialu "Shrinking" ("Terapia bez trzymanki"), wcielając się w pacjenta chorującego na parkinsona.

Fox jest pięciokrotnym zdobywcą nagród Emmy. Znany jest m.in. z filmów "Powrót do przyszłości", "Nastoletni wilkołak", "Tajemnica mojego sukcesu", "Ofiary wojny" czy serialu "Spin City".

Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope'a ustanowiono w 2002 roku. Jest przyznawana dla postaci z branży rozrywkowej za działalność filantropijną. Laureatów wybierają Akademia Telewizyjna i Fundacja Boba i Dolores Hope.

Źródło: Reuters, "Deadline"
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USAKino
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