Kultura i styl "Zaakceptowanie choroby nie oznacza poddania się jej". Poruszające słowa Michaela J. Foxa Oprac. Paulina Borowska |

Michael J. Fox uhonorowany podczas ceremonii wręczenia nagród Emmy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek odbyła się 78. gala wręczenia nagród Emmy - amerykańskiej nagrody honorującej osiągnięcia przemysłu telewizyjnego. Podczas ceremonii wręczono także Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope'a (Bob Hope Humanitarian Award). Uhonorowany został Michael J. Fox. Kanadyjsko-amerykański aktor, który usłyszał diagnozę parkinsona w 1991 roku, od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz walki z tą chorobą. Akademia postanowiła nagrodzić go za "przełomowy wkład w badania nad chorobą Parkinsona i działania na rzecz osób cierpiących na tę chorobę".

Michael J. Fox z poruszającą przemową

Kiedy Fox pojawił się na scenie, publiczność nagrodziła go owacjami na stojąco. W przemówieniu wspominał, jak początkowo utrzymywał swoją chorobę w tajemnicy. - Obawiałem się, że wpłynie to na moją pracę i moje relacje z publicznością - mówił, przywołując swoje obawy z tamtego czasu: - Śmialiby się, gdyby wiedzieli, że jestem chory?

- Potem uderzyło mnie wsparcie, jakie otrzymałem, wsparcie od was wszystkich, które dodawało mi sił i sprawiło, że muszę dalej to robić - dodał. W końcu, jak przyznał, zdał sobie sprawę, że "zaakceptowanie Parkinsona nie oznacza poddania się mu". - Postanowiłem więc działać na rzecz potrzeb pacjentów, zbierać fundusze i opracować lekarstwo (...) Znalazłem wybitnych ludzi, którzy mieli kierować tymi działaniami w moim imieniu, i obiecałem finansować najlepsze badania naukowe na świecie. Jestem dumny z postępów, jakie osiągnęliśmy na rzecz pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i ich rodzin, zbliżając się jednocześnie do całkowitego wyeliminowania tej choroby - podsumował.

Według "Deadline" fundacja Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research stała się największym podmiotem finansującym badania w tej dziedzinie, przeznaczając już na ten cel ponad trzy miliardy dolarów.

Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Choroba aktora

Pierwsze objawy choroby Parkinsona aktor zaczął odczuwać podczas prac nad komedią romantyczną "Doc Hollywood", kiedy miał 29 lat. Swoją diagnozę ujawnił publicznie w 1998 roku. W 2000 roku założył fundację, aby wspierać finansowo badania naukowe nad chorobą. W 2020 zakończył karierę aktorską podkreślając, że postęp choroby sprawił, że coraz trudniej mu mówić i zapamiętywać teksty. W 2025 roku wystąpił jednak gościnnie w serialu "Shrinking" ("Terapia bez trzymanki"), wcielając się w pacjenta chorującego na parkinsona.

Fox jest pięciokrotnym zdobywcą nagród Emmy. Znany jest m.in. z filmów "Powrót do przyszłości", "Nastoletni wilkołak", "Tajemnica mojego sukcesu", "Ofiary wojny" czy serialu "Spin City".

Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope'a ustanowiono w 2002 roku. Jest przyznawana dla postaci z branży rozrywkowej za działalność filantropijną. Laureatów wybierają Akademia Telewizyjna i Fundacja Boba i Dolores Hope.