Kultura i styl "50 lat starszy" Bad Bunny na gali Met. "Mam nadzieję, że dobrze wyglądam"

Nowojorska gala Met co roku gromadzi znane postaci ze świata kultury i rozrywki, które z tej okazji prezentują wyjątkowe kreacje. W tym roku gwiazdy pojawiły się w Metropolitan Museum of Art na Manhattanie ubrane zgodnie z motywem tegorocznej imprezy - "Sztuka kostiumu". Jedną z bardziej oryginalnych stylizacji zaprezentował raper i aktor Bad Bunny.

Bad Bunny pojawił się na czerwonym dywanie przebrany za starszego mężczyznę. Miał na sobie czarny garnitur z charakterystyczną kokardą, który został zaprojektowany przez niego samego i powstał we współpracy z marką Zara. Magazyn "Elle" odnotował, że strój ten stanowił nawiązanie do projektu Charlesa Jamesa z 1947 roku zatytułowanego "Bustle", który znajduje się w stałej kolekcji Costume Institute nowojorskiego muzeum. Dopełnieniem stylizacji była laska oraz biżuteria marki Cartier, w tym zegarek z 1995 roku.

Jednak tym, co robiło największe wrażenie, była charakteryzacja artysty, dzięki której wyglądał jak starszy mężczyzna. Raper miał siwe włosy, taką samą brodę, wąsy i brwi, wyraźne zmarszczki, a nawet zmiany na skórze. Portal magazynu "Elle" podaje, że celem charakteryzacji było sprawienie, by Bad Bunny wyglądał na 50 lat starszego. To nawiązanie do jednej z sekcji wystawy "Costume Art" zatytułowanej "The Aging Body" ("Starzejące się ciało"). W osiągnięciu tak spektakularnego efektu pomagał mu charakteryzator Mike Marino.

- Próba robienia czegoś innego staje się częścią mojego życia. Ten dzień na gali Met to idealna okazja, by odkrywać, wykazać się kreatywnością i wyrazić siebie w inny sposób - mówił Bad Bunny magazynowi "Vogue". Pytany o to, ile czasu zajęło przygotowanie całości, zażartował, że "dokładnie 53 lata". - Trochę to trwało, ale było warto. Mam nadzieję, że dobrze wyglądam - podkreślił.

Rok wcześniej Bad Bunny pojawił się na gali Met w brązowym garniturze marki Prada, do którego dobrał zdobione rękawiczki i wykonany na zamówienie portorykański kapelusz pava, co było ukłonem w stronę jego korzeni.

W tym roku, oprócz Portorykańczyka, na słynnej nowojorskiej imprezie pojawili się między innymi: Beyonce, Rihanna, Madonna, Sabrina Carpenter, Heidi Klum, Nicole Kidman, Anna Wintour, Jeff Bezos z żoną Lauren Sanchez-Bezos czy Naomi Osaka. Impreza pozwoliła zebrać rekordową kwotę 42 mln dolarów, które mają zostać przeznaczone na konserwację i digitalizację zbiorów Costume Institute nowojorskiego muzeum, liczących ponad 33 tys. obiektów.

