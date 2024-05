"Furiosa: Saga Mad Max" w reżyserii George'a Millera miał swoją premierą na trwającym 77. Festiwalu Filmowym w Cannes . Na słynnej imprezie pojawili się twórcy nowej produkcji, w tym aktorzy i reżyser. Odtwórczyni głównej roli, Anya Taylor-Joy, pytana przez Ewelinę Witenberg z TVN24 o największą siłę filmów z serii "Mad Max" wskazała na inwencję reżysera i scenarzysty. - To przede wszystkim prawdziwie oryginalny koncept stworzony przez niesamowitego artystę, jakim jest George Miller. Jako widzowie często musimy wybierać, czy obejrzymy dobrą rozrywkę, czy wartościowy artystycznie film. W "Mad Maksie" otrzymujemy obie te rzeczy - stwierdziła odtwórczyni roli Furiosy.

Nowy "Mad Max" "stanowi przestrogę"

Chris Hemsworth, który w nowym filmie wciela się w postać Dementusa przyznał, że "Furiosa: Saga Mad Max", którego akcja toczy się w postapokaliptycznej rzeczywistości stanowi przestrogę. - To niesamowite, że kiedy George Miller ponad 40 lat temu zaczynał sagę "Mad Max", przewidział pewne zjawiska, których już zaczynamy doświadczać. Zawarł w tym obrazie wiele ostrzeżeń, co też pokazuje, jak doskonale potrafi budować historie - ocenił aktor.

Gdy Ewelina Witenberg w rozmowie z aktorami zauważyła, że w filmie widzimy ich w nieustannym ruchu, z ogromną ilością charakteryzacji i zapytała, jak bardzo zmęczeni i zwyczajnie brudni czuli się na planie. - Brudni, wykończeni.... Ja po prostu wpisałem to w charakterystykę mojej postaci: wykorzystałem frustrację, która narastała, kiedy każdego dnia zdjęć musiałem od trzeciej do szóstej rano siedzieć na fotelu w charakteryzacji. To wpłynęło na moją postać (...) Ale jest w tym coś wspaniałego, że wizualna strona tej produkcji; kostiumy, make-upy i fryzury czy cała scenografia bardzo pomaga ci poskładać puzzle związane z twoją rolą. Niesamowicie jest patrzeć w lustro i nie poznawać samego siebie - mówił Hemsworth.