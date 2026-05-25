Fryderyki 2026. Kasia Lins artystką roku

Stanisław Soyka pośmiertnie odznaczony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek wieczorem Nagrody Akademii Fonograficznej - Fryderyki - trafiły w ręce laureatek i laureatów 32. edycji. Tegoroczna gala odbyła się w Warszawie.

Wszyscy nominowani i nominowane mieli też szansę w kategorii Artysta/Artystka Roku. Nagrodę te otrzymała Kasia Lins.

Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026 Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Złote Fryderyki. Dla kogo?

Wręczono również Złotego Fryderyka - trafił on do zmarłego w ubiegłym roku w wieku 66 lat Stanisława Soyki, za całokształt jego twórczości. Był wokalista, pianistą, skrzypkiem, kompozytorem, i aranżerem. Łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Stanisław Soyka nie żyje

Drugi Złoty Fryderyk trafił natomiast w ręce kultowego zespołu Lady Pank.

Fryderyki 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych

Album Roku (pop alternatywny)

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L." - nagrodzona

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster" - nagrodzony

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Daniel Bloom - "Zamach na papieża" - nagrodzony

Jerzy Rogiewicz - "1670", sezon 2

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (muzyka korzeni)

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne "Zapamiętam twoje oczy" - nagrodzone

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Album Roku (hip-hop)

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna" - nagrodzony

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Album Roku (pop):

IGO - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce" - nagrodzona

Album roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival" - nagrodzony

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Album Roku (rock, blues).

Błażej Król - "Popiół" - nagrodzony (ex aequo)

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje" - nagrodzony (ex aequo)

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Singiel Roku (pop):

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Daria Zawiałow, Artur Rojek - "Dziwna"

Kuban, Favst, Zalia - "Kyoto" - nagrodzeni

Natali Przybysz - "Ramen"

Sanah, Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da" - nagrodzona

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Singiel Roku (hip-hop)

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam" - nagrodzony

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Teledysk Roku

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins - nagrodzeni

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Brango

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona - nagrodzony

Sad Smiles

Zuta