Kultura i styl

Fryderyki 2026. Kasia Lins artystką roku

Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026
Stanisław Soyka pośmiertnie odznaczony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Za nami finał Fryderyk Festiwal 2026. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę "Śmierć w Bikini" nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano Lady Pank oraz pośmiertnie Stanisławowi Soyce.

W poniedziałek wieczorem Nagrody Akademii Fonograficznej - Fryderyki - trafiły w ręce laureatek i laureatów 32. edycji. Tegoroczna gala odbyła się w Warszawie.

Wszyscy nominowani i nominowane mieli też szansę w kategorii Artysta/Artystka Roku. Nagrodę te otrzymała Kasia Lins.

Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026
Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Złote Fryderyki. Dla kogo?

Wręczono również Złotego Fryderyka - trafił on do zmarłego w ubiegłym roku w wieku 66 lat Stanisława Soyki, za całokształt jego twórczości. Był wokalista, pianistą, skrzypkiem, kompozytorem, i aranżerem. Łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Stanisław Soyka nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stanisław Soyka nie żyje

Drugi Złoty Fryderyk trafił natomiast w ręce kultowego zespołu Lady Pank.

Fryderyki 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych

Album Roku (pop alternatywny)

  • Bokka - "White Room"
  • Fisz Emade Tworzywo - "25"
  • Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
  • Kasia Lins - "Obywatelka K.L." - nagrodzona
  • Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (muzyka alternatywna):

  • Błoto - "Grzyby"
  • Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
  • Kury - "Uno Lovis Party"
  • Michał Fox Król - "City Cluster" - nagrodzony
  • Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

  • Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
  • Bartek Wąsik - "Pianorizon"
  • Daniel Bloom - "Zamach na papieża" - nagrodzony
  • Jerzy Rogiewicz - "1670", sezon 2
  • Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (muzyka korzeni)

  • Basia Giewont - "Szeptucha"
  • Chrust - "Przed Zmierzechem"
  • Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
  • Warszawskie Combo Taneczne "Zapamiętam twoje oczy" - nagrodzone
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Album Roku (hip-hop)

  • Kuban - "Fugazi"
  • Pezet - "Muzyka popularna" - nagrodzony
  • PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
  • Quebonafide - "Północ/Południe"
  • Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Album Roku (pop):

  • IGO - "12"
  • Kuba Badach - "Radio Edit"
  • Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
  • Wiktor Dyduła - "Tak jak tutaj stoję"
  • Zalia - "Serce" - nagrodzona

Album roku (metal):

  • Behemoth - "The Shit Ov God"
  • Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival" - nagrodzony
  • Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
  • Hostia - "Razorblade Psalm"
  • Turbo - "Za blizny"

Album Roku (rock, blues).

  • Błażej Król - "Popiół" - nagrodzony (ex aequo)
  • Lady Pank - "LP45"
  • Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
  • Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje" - nagrodzony (ex aequo)
  • Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Singiel Roku (pop):

  • Kuba Badach - "Układ otwarty"
  • Daria Zawiałow, Artur Rojek - "Dziwna"
  • Kuban, Favst, Zalia - "Kyoto" - nagrodzeni
  • Natali Przybysz - "Ramen"
  • Sanah, Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

  • Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
  • Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da" - nagrodzona
  • Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
  • Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
  • Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Singiel Roku (hip-hop)

  • Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
  • Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
  • Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
  • O.S.T.R. - "Sam" - nagrodzony
  • Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Teledysk Roku

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
  • Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins - nagrodzeni
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

  • Jacko Brango
  • Kosma Król
  • Kuba i Kuba
  • pszona - nagrodzony
  • Sad Smiles
  • Zuta
Źródło: tvn24.pl
FryderykiMuzyka
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
