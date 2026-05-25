Fryderyki 2026. Kasia Lins artystką roku
W poniedziałek wieczorem Nagrody Akademii Fonograficznej - Fryderyki - trafiły w ręce laureatek i laureatów 32. edycji. Tegoroczna gala odbyła się w Warszawie.
Wszyscy nominowani i nominowane mieli też szansę w kategorii Artysta/Artystka Roku. Nagrodę te otrzymała Kasia Lins.
Złote Fryderyki. Dla kogo?
Wręczono również Złotego Fryderyka - trafił on do zmarłego w ubiegłym roku w wieku 66 lat Stanisława Soyki, za całokształt jego twórczości. Był wokalista, pianistą, skrzypkiem, kompozytorem, i aranżerem. Łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.
Drugi Złoty Fryderyk trafił natomiast w ręce kultowego zespołu Lady Pank.
Fryderyki 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych
Album Roku (pop alternatywny)
- Bokka - "White Room"
- Fisz Emade Tworzywo - "25"
- Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
- Kasia Lins - "Obywatelka K.L." - nagrodzona
- Mela Koteluk - "Harmonia"
Album Roku (muzyka alternatywna):
- Błoto - "Grzyby"
- Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"
- Kury - "Uno Lovis Party"
- Michał Fox Król - "City Cluster" - nagrodzony
- Variété - "Sieć Indry"
Album Roku (muzyka ilustracyjna):
- Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"
- Bartek Wąsik - "Pianorizon"
- Daniel Bloom - "Zamach na papieża" - nagrodzony
- Jerzy Rogiewicz - "1670", sezon 2
- Miro Kępiński - "Druga Furioza"
Album Roku (muzyka korzeni)
- Basia Giewont - "Szeptucha"
- Chrust - "Przed Zmierzechem"
- Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"
- Warszawskie Combo Taneczne "Zapamiętam twoje oczy" - nagrodzone
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"
Album Roku (hip-hop)
- Kuban - "Fugazi"
- Pezet - "Muzyka popularna" - nagrodzony
- PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
- Quebonafide - "Północ/Południe"
- Zdechły Osa - "TRASH TAPE"
Album Roku (pop):
- IGO - "12"
- Kuba Badach - "Radio Edit"
- Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"
- Wiktor Dyduła - "Tak jak tutaj stoję"
- Zalia - "Serce" - nagrodzona
Album roku (metal):
- Behemoth - "The Shit Ov God"
- Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival" - nagrodzony
- Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"
- Hostia - "Razorblade Psalm"
- Turbo - "Za blizny"
Album Roku (rock, blues).
- Błażej Król - "Popiół" - nagrodzony (ex aequo)
- Lady Pank - "LP45"
- Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"
- Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje" - nagrodzony (ex aequo)
- Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"
Singiel Roku (pop):
- Kuba Badach - "Układ otwarty"
- Daria Zawiałow, Artur Rojek - "Dziwna"
- Kuban, Favst, Zalia - "Kyoto" - nagrodzeni
- Natali Przybysz - "Ramen"
- Sanah, Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"
Singiel Roku (pop alternatywny/rock):
- Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
- Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da" - nagrodzona
- Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"
- Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"
- Kasia Lins - "Śmierć w bikini"
Singiel Roku (hip-hop)
- Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"
- Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"
- Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"
- O.S.T.R. - "Sam" - nagrodzony
- Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"
Teledysk Roku
- Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
- Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
- Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins - nagrodzeni
- Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
- Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Fonograficzny Debiut Roku:
- Jacko Brango
- Kosma Król
- Kuba i Kuba
- pszona - nagrodzony
- Sad Smiles
- Zuta