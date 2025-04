Monika Brodka o nowej płycie "WAWA" Źródło: TVN24

31. rozdanie Fryderyków za nami. Doroczne nagrody Akademii Fonograficznej przyznano w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Fryderyka w kategorii Artysta Roku otrzymał Zalewski, który wygrał również w kategorii Album Roku Rock & Blues oraz Singiel Roku Pop Alternatywny. Tegoroczne Złote Fryderyki trafiły w ręce Beaty Kozidrak oraz pośmiertnie do Wojciecha Trzcińskiego.

Wręczane od 30 lat nagrody Akademii Fonograficznej - Fryderyki - trafiły w ręce laureatek i laureatów 31. edycji. W sobotę wieczorem poznaliśmy zwyciężczynie i zwycięzców w kategoriach muzyki rozrywkowej. Gala odbyła się w Krakowie. W tym roku Akademia Fonograficzna przyznała nagrody w 13 kategoriach. Ponadto wszyscy nominowani i nominowane automatycznie mieli szansę w kategorii Artysta/Artystka Roku.

Statuetkę w tej kategorii otrzymał Zalewski (Krzysztof Zalewski). Była to trzecia kategoria, w której Zalewski tego wieczoru odebrał nagrodę. Wcześniej wygrał w kategoriach: Album Roku Rock & Blues oraz Singiel Roku Pop Alternatywny. Dwa Fryderyki otrzymała Kaśka Sochacka. Doceniona została w kategorii Album Roku Pop oraz Singiel Roku Pop.

Beata Kozidrak i Wojciech Trzciński ze Złotymi Fryderykami

W tym roku przyznano dwa Złote Fryderyki w sekcji muzyki rozrywkowej. Pierwszego z nich otrzymał pośmiertnie Wojciech Trzciński - wybitny kompozytor, pianista, aranżer i producent muzyczny, założyciel niezależnego ośrodka sztuki Fabryka Trzciny. Artysta w wieku 75 lat odszedł 1 lutego bieżącego roku. Nagrodę odebrali wnuczęta Trzcińskiego.

Drugiego honorowego Fryderyka otrzymała Beata Kozidrak.

Fryderyki - krótka historia

Fryderyki wręczane są od 1995 roku. O tym, do kogo trafiają nagrody decyduje obecnie powołana przez Związek Producentów Audio Video w 1999 roku Akademia Fonograficzna, która liczy niemal 1,8 tysiąca artystów, twórców, producentów, dziennikarzy oraz reprezentantów branży fonograficznej. Nominacje do Fryderyków wyłaniane są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii. Podzielone są na trzy sekcje: muzyka rozrywkowa, muzyka poważna i muzyka jazzowa. Członkowie mogą należeć tylko do jednej z tej sekcji i mogą głosować tylko w jej obrębie.

Po ogłoszeniu listy nominacji, w drugiej turze głosowania wskazywani są zwycięzcy i zwyciężczynie poszczególnych kategorii. W przypadku gdy dwoje lub więcej nominowanych otrzymało największą liczbę głosów, nagroda przyznawana jest ex aequo.

Rekordzistką Fryderyków pozostaje Katarzyna Nosowska, która jako solowa artystka i wspólnie z grupą Hey odebrała dotychczas 34 statuetki.

Fryderyki 2025. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych w kategoriach muzyki rozrywkowej

Artystka/Artysta Roku: Zalewski

Album Roku Hip Hop:

BISZ / KOSA "LATA"

ĆPAJ STAJL "BIAŁE SZALEŃSTWO"

O.S.T.R. "XX (Dwadzieścia)" - nagrodzony

Otsochodzi "THE GRIND"

Sobel "W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ"

Album Roku Metal:

Behemoth "XXX Years Ov Blasphemy" - nagrodzeni

Blindead 23 "Vanishing"

DOM ZŁY "Ku Pogrzebaniu Serc"

Grzegorz Kupczyk "GRZEGORZ KUPCZYK"

TSA Dream Team "Live 20"

Album Roku Muzyka Alternatywna:

Błoto "Grzybnia"

Bogdan Kondracki "Cudze rady psują mi życie"

Brodka "Wawa" - nagrodzona

Coals "Sanatorium"

Skalpel "Recut"

Zamilska "United Kingdom of Anxiety"

Album Roku Muzyka Ilustracyjna:

Andrzej 'Webber' Mikosz "1989 Musical" - nagrodzony

Baasch "Lipstick on The Glass (Original Motion Picture Soundtrack)"

Łukasz Targosz "Diabeł (Original Motion Picture Soundtrack)"

Mariusz Obijalski "A Statek Płynie (Teatr Muzyczny Capitol)"

Miro Kępiński / KĘPIŃSKI KOWALONEK "Prosta Sprawa (Muzyka i piosenki z serialu)"

Album Roku Muzyka Korzeni:

Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki "Sploty" - nagrodzeni

Łukasz Ojdana feat. DREVO i Mariia Ojdana "Wędrujący ptak"

Marcin Wyrostek i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej "Tradycyja"

Sw@da x Niczos "#INDAWOODS"

ZAZULA "Pieśni Ludu"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska "Nie ma Ziemi nad Kujawy"

Album Roku Pop Alternatywny:

Daria ze Śląska "Na południu bez zmian" - nagrodzona

KARAŚ/ROGUCKI "Atlas Iskier"

NOSOWSKA / KRÓL "Kasia i Błażej"

Tomasz Makowiecki "Bailando"

Wiktor Waligóra "Czekam na świt"

Album Roku Pop:

Anna Rusowicz "Dziewczyna Słońca"

Kaśka Sochacka "Ta druga" - nagrodzona

Margaret "Siniaki i cekiny"

Natalia Szroeder "REM"

Sara James "PLAYHOUSE"

Album Roku Rock & Blues:

Agnieszka Chylińska "30 LAT AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ – KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ"

Cool Kids Of Death "Origami"

Myslovitz "Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice - 25 lat miłości w czasach popkultury"

Tides From Nebula "Instant Rewards"

Zalewski "Zgłowy" - nagrodzony

Fonograficzny Debiut Roku:

Ania Szlagowska

Dominika Płonka

Hubert.

Przebiśniegi

Wiktor Waligóra - nagrodzony

Singiel Roku Hip Hop:

Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr "Woda Księżycowa"

Mata "Lloret de Mar"

O.S.T.R. "Tango Porcjarza"

Quebonafide "Futurama 3 (fanserwis)" - nagrodzony

Sobel "Mama powtarzała"

Singiel Roku Pop Alternatywny:

Brodka "Spotkanie z Warszawą"

Daria ze Śląska feat. Małpa "Skacz ze mną na bombę"

Kasia Lins "Trucizna"

Mela Koteluk "Himalaje"

Zalewski "Zgłowy" - nagrodzony

Singiel Roku Pop:

Daria Zawiałow "Ballada o Niej (Live, 92')"

Kaśka Sochacka "Szum" - nagrodzona

Męskie Granie Orkiestra 2024 (Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk) "Wolne duchy"

Natalia Szroeder "Sama na planecie"

Wiktor Dyduła "Tam słońce, gdzie my"

Teledysk Roku:

Andrzej Dragan - "Futurama 3 (fanserwis)" (Quebonafide) - nagrodzony

Daria Zawiałow i Mateusz Dziekański - "Ballada o Niej" (Daria Zawiałow)

Darya Zahorskaya - "Woda księżycowa" (Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr)

Michał Sierakowski - "Zgłowy" (Zalewski)

Monika Brodka - "Spotkanie z Warszawą" (Brodka)