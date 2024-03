Fryderyki 2024 już dziś. Gdzie transmisja?

Już dziś 30. ceremonia wręczenia Fryderyków. Najwięcej nominacji do nagrody, uznawanej za najważniejszą w polskim przemyśle fonograficznym, uzyskał w tym roku Vito Bambino. Jubileuszową galę będzie można śledzić na żywo na antenie TVN oraz w Playerze.

Fryderyki 2024. Kto ma szanse na statuetkę?

Nominację do Fryderyka w kategorii zespół/projekt artystyczny roku otrzymali w tym roku bracia Kacperczyk, Kwiat Jabłoni, Lordofon, Łona x Konieczny x Krupa oraz Męskie Granie Orkiestra 2023. Pełną listę nominacji znaleźć można tutaj .

Fryderyki - najważniejsze nagrody muzyczne w kraju

Fryderyki to najważniejsze polskie nagrody muzyczne, przyznawane od 1995 roku przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1 900 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.