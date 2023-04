Fryderyki 2023 na antenie TVN i w Player.pl

Już dziś jedno z najstarszych miast na Górnym Śląsku zmieni się w stolicę polskiej muzyki. Do Gliwic, które w tym roku są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjadą najlepsze polskie wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków najważniejszych nagród muzycznych.

Fryderyki 2023. Kto wystąpi?

Jak ocenił, Fryderyki to najważniejsza nagroda polskiej muzyki. - Każdy Fryderyk to poważny zaszczyt dla każdego artysty - powiedział.

- Mam ich kilka, ale jeżeli nam się uda w tym roku, to będzie wielka nagroda dla nas, bo wróciliśmy po latach. Traktujemy to bardzo poważnie i z respektem - dodał.

Fryderyki 2023. Natalia Szroeder: To są moje pierwsze nominacje. Dla mnie to wyjątkowa rzecz

- Każdy ma swoje odczucia i emocje, moje były bardzo duże, bo to są moje pierwsze nominacje. Rzadko bywam do czegokolwiek nominowana, więc dla mnie to była wyjątkowa duża rzecz - mówiła Natalia Szroeder pytana przez Adriana Mielnika o reakcję na ogłoszenie nominacji do Fryderyków.