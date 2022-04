Fryderyki 2022. Sidney Polak miał wypadek w czasie próby przed koncertem. Gala bez występu T. Love

czytaj dalej

Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie Piotr Skwieciński, który wraz z innymi dyplomatami został wydalony z Rosji, mówił w "Tak jest" o stosunku obywateli tego kraju do wojny w Ukrainie. - W 2014 roku, kiedy Rosjanie zajmowali Krym, w Rosji i w Moskwie był entuzjazm - powiedział. Zaznaczył, że teraz go nie ma. Ocenił też, że jeśli społeczeństwo dowie się, że rosyjscy żołnierze ponoszą porażkę, to Władimir Putin "będzie miał strącona aureolę".