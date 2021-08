Fryderyki 2021 rozdane. Krzysztof Zalewski i Mata wśród nagrodzonych

Fryderyki 2021. Najlepsi z najlepszych

W czwartkowy wieczór triumfowali także: Edyta Bartosiewicz (Album Roku Rock za krążek "Ten moment"), zespół Świetliki (Album Roku Alternatywa - "Wake me up before you fuck me"), Kapela ze Wsi Warszawa (Album Roku Muzyka Świata za płytę "Uwodzenie"), Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik (Album Roku Muzyka Poetycka - "Astronomia poety. Baczyński") oraz Baasch (Album Roku Elektronika - "Noc").

Fryderyki 2021 - Jazz

Fryderyki - najważniejsze nagrody muzyczne w kraju

FRYDERYKI 2021. PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH

Album Roku Blues - Robert Cichy "Dirty Sun" Album Roku Muzyka Świata - Kapeli ze Wsi Warszawa "Uwodzenie" Album Roku Muzyka Poetycka - Mela Koteluk i Kwadrofonik "Astronomina poety. Baczyński" Album Roku Muzyka Teatralna, Filmowa, Ilustracyjna - Łukasz Targosz i zespół Tołhaje za muzykę do serialu "Wataha" Album Roku Elektronika - Baasch "Noc" Album Roku Soul, R'n'B, Gospel - Rosalie "IDeal" Album Roku Alternatywa - Świetliki "Wake me up before you fuck me" Album Roku Metal - Vader "Solitude in Madness" Album Roku Jazz - Dominik Wania "Lonely Shadows" Artysta Roku - Jazz - Dominik Wania Fonograficzny Debiut Roku - Jazz - Michał Tomaszczyk Najlepsze Nowe Wykonanie - król i Igor Nikiforow "Byłaś serca biciem" Producent Roku - Krzysztof Zalewski i Andrzej Markowski Teledysk Roku - "Annuszka" Krzysztofa Zalewskiego, reżyseria: Monika Brodka i Przemek Dzienis Album Roku Hip Hop - Mata "100 dni do matury" Album Roku Pop - "Królowa dram" sanah Album Roku Pop Alternatywny - "Zabawa" Krzysztof Zalewski Album Roku Rock - Edyta Bartosiewicz "Ten moment" Utwór Roku - "Polskie Tango" Taco Hemingway Kompozytor Roku - Hania Rani Autor Roku - Krzysztof Zalewski Fonograficzny Debiut Roku - Mata