Nie żyje Frank Vallelonga Jr., aktor znany z oscarowego "Green Book"

czytaj dalej

Elon Musk w piątkowy poranek zablokował konto Kanye Westa na Twitterze. "Robiłem, co w mojej mocy. Mimo to ponownie naruszył naszą zasadę zakazującą podżegania do przemocy. Konto zostanie zawieszone" - poinformował właściciel platformy.