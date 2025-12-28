Logo strona główna
Kultura i styl

"Uosobienie francuskiego istnienia". Brigitte Bardot we wspomnieniach

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat
Źródło: Reuters
Francuzi opłakują Brigitte Bardot, swoją ikonę, nierozerwalnie związaną z ich kulturą. Emmanuel Macron ocenił, że uosabiała "francuskie istnienie". W istocie, jej twarz posłużyła jako wzór Marianne - kobiety będącej alegorią wartości Republiki. We wspomnieniach o Bardot podkreślana jest jej miłość do zwierząt.

Słynna francuska aktorka Brigitte Bardot zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach. Była symbolem rewolucji seksualnej, ikoną wolnej, niezależnej kobiety. Po zakończeniu filmowej kariery walczyła o prawa zwierząt.

Odeszła legenda kina
Odeszła legenda kina

"Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne, Brigitte Bardot uosabiała życie w wolności. Francuskie istnienie, uniwersalny blask. Poruszała nas" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron. "Opłakujemy legendę wieku" - oznajmił.

Bardot była pierwszą kobietą, której twarz posłużyła za wzorzec podobizny Marianne, czyli uosobienia Republiki Francuskiej.

Brigitte Bardot w młodości
Brigitte Bardot w młodości
Źródło: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images

"Francuzi stracili dziś Marianne, którą tak bardzo kochali i której uroda zadziwiała świat - napisał szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella.

"Brigitte Bardot była kobietą o wielkim sercu, przekonaniach i charakterze. Jako zagorzała patriotka i miłośniczka zwierząt, które chroniła przez całe życie, uosabiała całą epokę francuskiej historii, a przede wszystkim pewną ideę odwagi i wolności" - ocenił.

Pomogła zasłynąć Saint-Tropez

Władze położonego na Lazurowym Wybrzeżu miasta Saint-Tropez, w którym mieszkała aktorka, oświadczyły, że "Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina i międzynarodowa osobistość, na zawsze pozostanie związana z Saint-Tropez, którego była najbardziej promienną ambasadorką".

"Swoją obecnością, osobowością i aurą odcisnęła piętno na historii naszego miasta i pomogła Saint-Tropez zabłysnąć na całym świecie. (...) Brigitte Bardot należy teraz do zbiorowej pamięci Saint-Tropez, którą musimy zachować. Będzie nadal zamieszkiwać duszę naszego miasta" - napisano.

reu
Brigitte Bardot w młodości
Źródło: Reuters

Zabiegała o prawa zwierząt

Francuski aktor Pierre Arditi, wspominając Bardot, powiedział, że "nie była tylko jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie - była najpiękniejszą kobietą na świecie i nadal nią jest".

- Tak bardzo troszczyła się o zwierzęta… To prawdopodobnie dlatego, że rozczarowali ją mężczyźni, wszyscy mężczyźni, i rozumiem to. Jesteśmy stosunkowo rozczarowujący. Mogę mówić w imieniu swojej płci - ocenił Arditi.

W 1986 roku aktorka założyła Fundację Brigitte Bardot, której celem jest ochrona praw zwierząt. "Pani Brigitte Bardot, będąc światowej sławy aktorką i piosenkarką, postanowiła zrezygnować ze swojej prestiżowej kariery, aby poświęcić życie i swoją energię obronie zwierząt, swojej Fundacji” – czytamy w oświadczeniu tej instytucji.

"Fundacja Brigitte Bardot pragnie uczcić pamięć wyjątkowej kobiety, która poświęciła wszystko dla świata, w którym zwierzęta są traktowane z szacunkiem" - napisano.

Autorka/Autor: js,fil/kg

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images

FrancjaKinoEmmanuel MacronJordan BardellaOchrona zwierząt
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica