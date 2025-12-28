"Uosobienie francuskiego istnienia". Brigitte Bardot we wspomnieniach

Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat Źródło: Reuters

Słynna francuska aktorka Brigitte Bardot zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach. Była symbolem rewolucji seksualnej, ikoną wolnej, niezależnej kobiety. Po zakończeniu filmowej kariery walczyła o prawa zwierząt.

"Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne, Brigitte Bardot uosabiała życie w wolności. Francuskie istnienie, uniwersalny blask. Poruszała nas" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron. "Opłakujemy legendę wieku" - oznajmił.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025 Rozwiń

Bardot była pierwszą kobietą, której twarz posłużyła za wzorzec podobizny Marianne, czyli uosobienia Republiki Francuskiej.

Brigitte Bardot w młodości Źródło: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images

"Francuzi stracili dziś Marianne, którą tak bardzo kochali i której uroda zadziwiała świat - napisał szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella.

"Brigitte Bardot była kobietą o wielkim sercu, przekonaniach i charakterze. Jako zagorzała patriotka i miłośniczka zwierząt, które chroniła przez całe życie, uosabiała całą epokę francuskiej historii, a przede wszystkim pewną ideę odwagi i wolności" - ocenił.

Le peuple français perd aujourd’hui la Marianne qu’il a tant aimée et dont la beauté a stupéfié le monde.



Brigitte Bardot fut une femme de cœur, de conviction et de caractère.



Ardente patriote, amoureuse des animaux qu’elle a protégés toute sa vie, elle incarna à elle seule… pic.twitter.com/I2OlTsuVxy — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 28, 2025 Rozwiń

Pomogła zasłynąć Saint-Tropez

Władze położonego na Lazurowym Wybrzeżu miasta Saint-Tropez, w którym mieszkała aktorka, oświadczyły, że "Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina i międzynarodowa osobistość, na zawsze pozostanie związana z Saint-Tropez, którego była najbardziej promienną ambasadorką".

"Swoją obecnością, osobowością i aurą odcisnęła piętno na historii naszego miasta i pomogła Saint-Tropez zabłysnąć na całym świecie. (...) Brigitte Bardot należy teraz do zbiorowej pamięci Saint-Tropez, którą musimy zachować. Będzie nadal zamieszkiwać duszę naszego miasta" - napisano.

Brigitte Bardot w młodości Źródło: Reuters

Zabiegała o prawa zwierząt

Francuski aktor Pierre Arditi, wspominając Bardot, powiedział, że "nie była tylko jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie - była najpiękniejszą kobietą na świecie i nadal nią jest".

- Tak bardzo troszczyła się o zwierzęta… To prawdopodobnie dlatego, że rozczarowali ją mężczyźni, wszyscy mężczyźni, i rozumiem to. Jesteśmy stosunkowo rozczarowujący. Mogę mówić w imieniu swojej płci - ocenił Arditi.

W 1986 roku aktorka założyła Fundację Brigitte Bardot, której celem jest ochrona praw zwierząt. "Pani Brigitte Bardot, będąc światowej sławy aktorką i piosenkarką, postanowiła zrezygnować ze swojej prestiżowej kariery, aby poświęcić życie i swoją energię obronie zwierząt, swojej Fundacji” – czytamy w oświadczeniu tej instytucji.

"Fundacja Brigitte Bardot pragnie uczcić pamięć wyjątkowej kobiety, która poświęciła wszystko dla świata, w którym zwierzęta są traktowane z szacunkiem" - napisano.

