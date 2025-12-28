"Uosobienie francuskiego istnienia". Brigitte Bardot we wspomnieniach

Słynna francuska aktorka Brigitte Bardot zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach. Była symbolem rewolucji seksualnej, ikoną wolnej, niezależnej kobiety. Po zakończeniu filmowej kariery walczyła o prawa zwierząt.
"Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne, Brigitte Bardot uosabiała życie w wolności. Francuskie istnienie, uniwersalny blask. Poruszała nas" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron. "Opłakujemy legendę wieku" - oznajmił.
Bardot była pierwszą kobietą, której twarz posłużyła za wzorzec podobizny Marianne, czyli uosobienia Republiki Francuskiej.
"Francuzi stracili dziś Marianne, którą tak bardzo kochali i której uroda zadziwiała świat - napisał szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella.
"Brigitte Bardot była kobietą o wielkim sercu, przekonaniach i charakterze. Jako zagorzała patriotka i miłośniczka zwierząt, które chroniła przez całe życie, uosabiała całą epokę francuskiej historii, a przede wszystkim pewną ideę odwagi i wolności" - ocenił.
Pomogła zasłynąć Saint-Tropez
Władze położonego na Lazurowym Wybrzeżu miasta Saint-Tropez, w którym mieszkała aktorka, oświadczyły, że "Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina i międzynarodowa osobistość, na zawsze pozostanie związana z Saint-Tropez, którego była najbardziej promienną ambasadorką".
"Swoją obecnością, osobowością i aurą odcisnęła piętno na historii naszego miasta i pomogła Saint-Tropez zabłysnąć na całym świecie. (...) Brigitte Bardot należy teraz do zbiorowej pamięci Saint-Tropez, którą musimy zachować. Będzie nadal zamieszkiwać duszę naszego miasta" - napisano.
Zabiegała o prawa zwierząt
Francuski aktor Pierre Arditi, wspominając Bardot, powiedział, że "nie była tylko jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie - była najpiękniejszą kobietą na świecie i nadal nią jest".
- Tak bardzo troszczyła się o zwierzęta… To prawdopodobnie dlatego, że rozczarowali ją mężczyźni, wszyscy mężczyźni, i rozumiem to. Jesteśmy stosunkowo rozczarowujący. Mogę mówić w imieniu swojej płci - ocenił Arditi.
W 1986 roku aktorka założyła Fundację Brigitte Bardot, której celem jest ochrona praw zwierząt. "Pani Brigitte Bardot, będąc światowej sławy aktorką i piosenkarką, postanowiła zrezygnować ze swojej prestiżowej kariery, aby poświęcić życie i swoją energię obronie zwierząt, swojej Fundacji” – czytamy w oświadczeniu tej instytucji.
"Fundacja Brigitte Bardot pragnie uczcić pamięć wyjątkowej kobiety, która poświęciła wszystko dla świata, w którym zwierzęta są traktowane z szacunkiem" - napisano.
Autorka/Autor: js,fil/kg
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images