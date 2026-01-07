Logo strona główna
Kultura i styl

Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot

Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Saint-Tropez. Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Źródło: Reuters
Francja żegna legendę kina, Brigitte Bardot. Na pogrzebie 91-letniej aktorki w Saint-Tropez w środę pojawili się przedstawiciele władz, gwiazdy estrady, a także znani politycy, w tym liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11 w kościele Kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez. Kiedy karawan z trumną zmierzał do świątyni, fani gwiazdy zgromadzeni na ulicach kurortu bili brawo. Po uroczystości zaplanowano pochówek, który będzie miał charakter prywatny.

7 stycznia 2026 r.
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Źródło: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Pogrzeb Brigitte Bardot

Listy gości Fundacja Brigitte Bardot i mąż zmarłej gwiazdy Bernard d'Ormale nie chcieli wcześniej ogłaszać. Także same osoby zaproszone na uroczystość w kościele i na cmentarzu zostały poproszone, by nie zapowiadały swojego udziału.

Mimo to dziennik "Le Parisien" podał kilka nazwisk. Wśród znanych osób obecna miała być między innymi piosenkarka Mireille Mathieu oraz założyciel grupy Gypsy Kings, gitarzysta Chico Bouchikhi, którego łączyła z Bardot przyjaźń trwająca dekady.

7 stycznia 2026 r.
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Źródło: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Na pogrzebie pojawiła się także Marine Le Pen - jak zapowiadano, jako osoba prywatna i przyjaciółka. Bardot w przeszłości wyrażała poparcie dla liderki skrajnej prawicy, nazywając ją "nową Joanną D'Arc". Ze skrajną prawicą łączyło gwiazdę również to, że Bernard d'Ormale był w przeszłości doradcą Jean-Marie Le Pena - ojca Marine, założyciela Frontu Narodowego (FN). Obecnie partia ta nosi nazwę Zjednoczenie Narodowe (RN).

Marine Le Pen na pogrzebie Brigitte Bardot
Marine Le Pen na pogrzebie Brigitte Bardot
Źródło: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Na pogrzebie nie był obecny prezydent Emmanuel Macron. Relacje między nim i Bardot nie były ciepłe, gwiazda miała mu za złe to, że nie przychyla się do jej żądań dotyczących ochrony zwierząt. Rząd reprezentowała natomiast Aurore Berge, ministra ds. równości i obrończyni praw zwierząt.

Brigitte Bardot nie żyje

Brigitte Bardot była jedną z najbardziej znanych francuskich aktorek. Zagrała łącznie w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. W latach 70. zakończyła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt. Zmarła 28 grudnia 2025 roku. Miała 91 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę

Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę

Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Film Kino Francja Marine Le Pen
