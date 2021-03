Po ponad 80 latach Francja zwróci rodzinie ofiary Holokaustu obraz Klimta

Francja zwróci arcydzieło austriackiego artysty Gustava Klimta "Krzewy różane pod drzewami" spadkobiercom właściciela - przekazała w poniedziałek francuska minister kultury Roselyne Bachelot. Stanie się to po ponad 80 latach.

Jak przekazała na poniedziałkowej konferencji francuska minister kultury Roselyne Bachelot, pierwotna właścicielka dzieła austriackiego artysty Gustava Klimta - Nora Stiasny, pochodząca ze znanej austriackiej rodziny żydowskiej - po aneksji Austrii przez nazistów w 1938 roku została zmuszona, by sprzedać obraz "Krzewy różane pod drzewami" po zaniżonej cenie. W 1942 roku Stiasny trafiła do obozu koncentracyjnego i zmarła.

Francja była "nieświadoma historii tego dzieła"

Obraz nabył sympatyzujący z nazistami handlarz dziełami sztuki i trzymał go aż do swojej śmierci. Francja, nieświadoma historii tego dzieła, ostatecznie kupiła go na aukcji dla swojego paryskiego Musee d'Orsay w 1980 roku - wyjaśniała minister. Teraz płótno zostanie zwrócone spadkobiercom.