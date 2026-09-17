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Kultura i styl

Kim Kardashian dostała odszkodowania za napad w Paryżu. Jego wysokość zaskakuje

Kim Kardashian i Kris Jenner wychodzą z sądu w Paryżu w maju 2025 roku
Kim Kardashian na gali LA Fashion Awards - nagranie archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Florian Poitout/ABACAPRESS.COM/PAP
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Paryski sąd zdecydował o przyznaniu Kim Kardashian symbolicznego odszkodowania za napad, do którego doszło w 2016 roku. Celebrytka straciła wówczas kosztowną biżuterię, a całe zdarzenie nazywała "najbardziej przerażającym doświadczeniem w życiu".

We wtorek sąd w Paryżu zdecydował, że sprawcy napadu na Kim Kardashian z 2016 roku muszą zapłacić jej symboliczne jedno euro odszkodowania. Według prawników Kardashian, o taką właśnie kwotę ona sama wnioskowała. Odszkodowanie w takiej samej wysokości przyznano też stylistce Kardashian, Simone Harouche, która była w hotelu w trakcie napadu.

"Jesteśmy wdzięczne francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości za uznanie nas za ofiary strasznych wydarzeń, które miały miejsce w Paryżu w 2016 roku" - przekazały w oświadczeniu, cytowanym przez "People". "To doświadczenie było głęboko traumatyczne, a jego skutki odczuwamy do dziś. W tej decyzji nie chodzi o odszkodowanie, ale o odpowiedzialność i uznanie. Jesteśmy wdzięczne sądowi oraz wszystkim, którzy wspierali nas podczas tego procesu (...)" - dodano.

Sąd zdecydował o przyznaniu odszkodowania także byłemu recepcjoniście Hôtel de Pourtalès - wyniosło ono 110 tys. euro, a także samemu hotelowi - w wysokości 50 tys. euro.

Napad na Kim Kardashian w Paryżu

Do napadu doszło w nocy 2 października 2016 roku w Paryżu. Do zajmowanego przez Kim Kardashian pokoju hotelowego wtargnęli przebrani za policjantów włamywacze. Wymierzyli w celebrytkę broń, skrępowali ją, zakleili jej usta taśmą klejącą i położyli ją do wanny. Podczas napaści ukradli biżuterię wartą ponad sześć milionów dolarów.

Ich najcenniejszym łupem był pierścionek zaręczynowy, który celebrytka dostała od ówczesnego męża, Kanyego Westa, wyceniany na cztery miliony dolarów. Większości ze skradzionej biżuterii nie udało się odzyskać, w tym pierścionka.

O tym, jak wyglądał napad, gwiazda opowiedziała w 2020 roku w programie Davida Lettermana. - Bałam się, że mnie zgwałcą i zamordują. Myślałam o mojej siostrze Kourtney (która również była w Paryżu, ale wyszła do klubu - red.), że wróci do hotelu, zobaczy mnie martwą i do końca życia będzie straumatyzowana. Byłam pewna, że właśnie tak skończę - mówiła.

Wyrok po napadzie

W maju 2025 roku zapadł wyrok, w którym osiem osób zostało uznanych winnymi. "Mózg" całej operacji Aomar Ait Khedache został skazany na osiem lat więzienia, ale pięć już odsiedział. Resztę kary dostał w zawieszeniu. Pozostałe osoby też usłyszały wyroki w zawieszeniu. W efekcie żaden ze skazanych nie wrócił do więzienia, ponieważ sędzia zaliczył im na poczet kary lata spędzone za kratami.

Ze względu na wiek napastników oraz ich wcześniejsze przewinienia francuskie media określiły ich "gangiem dziadków". - Oni mieli wtedy od 60 do 72 lat. Dostali cynk przez przypadek, w barze. Usłyszeli, że na paryski tydzień mody przyjeżdża Amerykanka z całą swoją biżuterią. Młody mężczyzna pokazał im tę biżuterię w mediach społecznościowych. Byli totalnie oszołomieni, gdy zobaczyli pierścionek za cztery miliony dolarów - tłumaczyła Patricia Tourancheau, francuska dziennikarka i autorka książki "Kim i dziadkowie-rabusie".

Na sali sądowej został odczytany list jednego ze sprawców, bo mężczyzna już nie mówił i nie słyszał. Przeprosił swoją ofiarę. Kim Kardashian popłakała się i oznajmiła, że mu wybacza. Miesiąc po ogłoszeniu wyroku jeden ze skazanych zmarł.

W maju 2025 roku po ogłoszeniu wyroku Kardashian przekazała w oświadczeniu, że jest "głęboko wdzięczna francuskim władzom za dążenie do sprawiedliwości w tej sprawie".

Źródło: Reuters, "People", tvn24.pl
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Tagi:
Kim KardashianParyż
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