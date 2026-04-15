Kanye West odwołuje koncert we Francji. Media: władze chciały zakazać wydarzenia

W środę Kanye West ogłosił, że przekłada swój koncert w Marsylii, który miał się odbyć 11 czerwca. "Po długich przemyśleniach podjąłem decyzję, by przełożyć mój koncert w Marsylii we Francji do odwołania" - napisał na X. "Wiem, że potrzeba czasu, by zrozumieć, jak szczere jest moje zaangażowanie, by naprawić wyrządzone krzywdy" - dodał w kolejnym wpisie. "Moi fani są dla mnie wszystkim. Nie mogę się doczekać kolejnych koncertów" - zapewnił.

Władze miały rozważać "każdą możliwość", by nie dopuścić do koncertu

Według mediów minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez zamierzał zakazać organizacji koncertu Westa. Politico, powołując się na rzecznika ministra, przekazało, że Nunez miał być "wysoce zdeterminowany" i rozważać "każdą możliwość", by nie dopuścić do organizacji wydarzenia.

"Le Monde" podało, że minister rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami władz regionu. Już w marcu burmistrz Marsylii Benoit Payan ocenił, że West nie jest mile widziany w mieście. "Nie pozwolę, by Marsylia stała się wizytówką dla tych, którzy szerzą nienawiść i bez skrupułów propagują nazizm" - napisał na X.

Koncert w Marsylii miał być jednym z występów na letniej trasie koncertowej rapera. Według oficjalnej strony internetowej nadal planowane są jego występy między innymi w Holandii, Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii. 19 czerwca West ma zagrać w Chorzowie.

Problemy Westa w Wielkiej Brytanii

Decyzja o przełożeniu koncertu następuje po tym, jak w zeszłym tygodniu rząd Wielkiej Brytanii zablokował raperowi, znanemu obecnie jako Ye, możliwość wjazdu do kraju. West miał wystąpić na Festiwalu Wireless w Londynie, ale jego obecność wywołała też sprzeciw sponsorów imprezy. Ostatecznie festiwal został odwołany.

W ostatnich latach West wygłosił wiele antysemickich, rasistowskich i pronazistowskich komentarzy. Nagrał m.in. piosenkę pt. "Heil Hitler" i sprzedawał koszulki z nadrukiem swastyki. W 2023 roku powiedział, że "uwielbia nazistów", za co potem przepraszał.