Gwiazda "Mission: Impossible" ujawnia, że w dzieciństwie padła ofiarą kazirodztwa. "To nigdy nie odeszło"

"Un silence si bruyant" ("Tak głośna cisza") to film dokumentalny współreżyserowany przez Béart i Anastasię Mikovę. Jego premierę zaplanowano na 24 września. Opowiada historię pięciu bohaterów - samej Béart, trzech innych kobiet i jednego mężczyzny - którzy w dzieciństwie padli ofiarą przemocy seksualnej ze strony krewnych. We wtorek w siedzibie stacji telewizyjnej M6, która wyemituje film, zorganizowano jej przedpremierowy pokaz. Choć Béart nie była w stanie zjawić się na wydarzeniu osobiście, przesłała jego organizatorom krótką wiadomość wideo, którą odtworzono w trakcie eventu.

Jak stwierdziła w cytowanym przez portal Le Devoir nagraniu Béart, początkowo nie planowała sama zabierać głosu w sprawie krzywdy, jaka dotknęła ją w przeszłości. - Chciałam stworzyć innym przestrzeń do mówienia - przyznała. Jednak "w obliczu uczciwości i odwagi" pozostałych bohaterów "Un silence si bruyant" uznała, że również powinna zabrać głos. W dokumencie gwiazda wyznała, że od 10. do 14. roku życia doświadczała przemocy seksualnej ze strony spokrewnionej z nią osoby.

Emmanuelle Béart wyznała, że padła ofiarą kazirodztwa w dzieciństwie

W swoim najnowszym dokumencie gwiazda "Mission: Impossible" wyznała, że osobą, która uratowała ją przed kazirodztwem, była jej babcia. - To ona uratowała mi skórę. (…) Pozwoliła mi wydostać się ze szponów tego człowieka. Wyrwała mnie z kręgu rodzinnego i wysłała do szkoły z internatem – stwierdza Béart w filmie, którego fragmenty zacytował portal Le Monde.

W wywiadzie dla magazynu "Elle" francuska aktorka podkreśliła, że dziś "nie czuje się ofiarą", a jej najnowsza produkcja "nie jest filmem o ofiarach". - To film o ludziach, którzy doświadczyli przemocy i podjęli walkę. Uważam, że stworzyłam swoje życie, ale "to" nigdy nie odeszło. "To" nigdy nie odchodzi, nie da się tego od siebie oderwać. Można uciekać, ile się chce, można tworzyć, zostać mamą, mieć świetną pracę... - wyjaśniła. Béart wyjaśniła też, dlaczego nigdy nie zgłosiła na policję swojego oprawcy. - Nie mogłam znieść myśli, że usłyszę, iż coś takiego nigdy nie miało miejsca - powiedziała.