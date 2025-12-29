Logo strona główna
Kultura i styl

Fundacja Brigitte Bardot podała datę i miejsce jej pogrzebu

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat
Źródło: Reuters
Słynna francuska aktorka Brigitte Bardot zostanie pochowana w Saint-Tropez, na cmentarzu leżącym nad brzegiem morza. Przez wiele lat mówiła w wywiadach, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości, ale później miała zmienić zdanie.

Pogrzeb odbędzie się 7 stycznia o godzinie 11 - podała Fundacja Brigitte Bardot, założona przez aktorkę w celu ochrony praw zwierząt. Po uroczystości w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez nastąpi pochówek, który będzie miał charakter prywatny.

Przewidziano transmisję ze świątyni, którą oglądać będzie można na ekranach w porcie i na centralnym placu Saint-Tropez - place des Lices.

Po pogrzebie - w historycznym centrum dawnej rybackiej osady, zwanym La Ponche - ma odbyć się hołd dla zmarłej. Będą mogli w nim wziąć udział mieszkańcy Saint-Tropez i fani artystki - przekazała fundacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

Odeszła legenda kina

Odeszła legenda kina

- Była cudowna, cudowna, nie ma innego słowa. Będziemy za nią tęsknić - mówił w rozmowie z Reutersem mieszkaniec Saint-Tropez Philippe Volmier. Wspominał, że znał Bardot od 30 lat i często widywał, jak spacerowała z psami po plaży. Pewnego razu nawet pomógł jej, gdy wpadła do wody.

Brigitte Bardot o miejscu pochówku

W wywiadach prasowych przed laty Bardot utrzymywała, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Jednak portal Ici Provence podał w poniedziałek, że z powodów, które nie są znane, Bardot przed śmiercią zmieniła swą wolę. Z informacji portalu wynika, że miejscem jej pochówku ma być cmentarz w Saint-Tropez, leżący nad brzegiem morza.

Na tym cmentarzu znajduje się grób rodzinny, w którym spoczywają rodzice aktorki - Louis i Anne-Marie Bardot. Na terenie nekropolii pochowany jest również pierwszy mąż gwiazdy, reżyser Roger Vadim.

Brigitte Bardot, jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich, zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Zagrała łącznie w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. W latach 70. zakończyła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt.

pc

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

FrancjaFilm
