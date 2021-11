Brigitte Bardot ukarana przez sąd za zniewagi o charakterze rasistowskim

W 2019 Brigitte Bardot wysłała list otwarty do ówczesnego prefekta Reunion, twierdząc w nim, że do jej fundacji przychodzą skargi na "barbarzyńskie traktowanie" zwierząt przez mieszkańców wyspy. Prowadząca działającą na rzecz ochrony zwierząt fundację gwiazda kina odnosiła się w piśmie do zamieszkującej ten francuski zamorski departament mniejszości Tamilów, która wyznaje hinduizm i składa kozy w ofierze.

Francuska aktorka porównała departament zamorski Reunion do "wyspy diabła" ze "zdegenerowaną populacją wciąż przepojoną (...) barbarzyńskimi tradycjami, które są jej korzeniami". Stwierdziła też, że mieszkańcy wyspy to "tubylcy, którzy zachowali swoje dzikie geny".

Reakcje na list, Brigitte Bardot ukarana przez sąd

List aktorki wywołał oburzenie na wyspie. Ówczesna minister do spraw terytoriów zamorskich Annick Girardin wysłała w odpowiedzi list otwarty do Bardot, w którym stwierdziła, że "rasizm to nie opinia, to zbrodnia".