Znów ktoś zjadł "nietrwały element" dzieła wartego 6 milionów dolarów

Kluczowe fakty: Ktoś znów zjadł banana, będącego elementem dzieła pod tytułem "Komediant" włoskiego artysty Maurizio Cattelana.

Muzeum Centre Pompidou-Metz we Francji podkreśla, że "jest to być może najczęściej zjadane dzieło sztuki ostatnich 30 lat".

Muzeum Centre Pompidou-Metz we Francji poinformowało w poniedziałkowym oświadczeniu, że do zdarzenia doszło 12 lipca. Jeden z gości odwiedzających instytucję zjadł element słynnego już dzieła włoskiego artysty - banana przyklejonego taśmą do ściany. "Ochrona zadziałała szybko i spokojnie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami" - podkreśliło muzeum w oświadczeniu. "Dzieło zostało ponownie zainstalowane kilka minut później" - dodano.

Banan zjedzony przez gościa muzeum

Centre Pompidou-Metz przypomina, że banan - prawdziwy owoc - jest regularnie wymieniany, zgodnie z instrukcją autora dzieła i jest jego "nietrwałym elementem". Muzeum zaznaczyło, że sam artysta był rozczarowany, iż gość nie zdecydował się na zjedzenie całego dzieła - również skórki i taśmy klejącej. Nie podano jednak żadnych szczegółów na temat osoby, która skonsumowała owoc.

To nie pierwszy raz, kiedy banan - będący elementem dzieła - został zjedzony. W 2023 roku doszło do takiej sytuacji w Muzeum Sztuki Leeum w Seulu, kiedy banana zjadł student. W 2019 roku w banana skonsumował zaś inny artysta, David Datuna. Miało to miejsce podczas targów sztuki Art Basel w Miami na Florydzie, kiedy dzieło zostało zaprezentowane po raz pierwszy. "Obecnie jest to być może najczęściej zjadane dzieło sztuki ostatnich 30 lat" - podkreśla w oświadczeniu Centre-Pompidou Metz.

Dzieło Maurizio Cattelana od samego początku budziło kontrowersje. Sam artysta wyjaśniał, że praca stanowi komentarz do rynku sztuki, który krytykował. W 2019 roku banan został po raz pierwszy sprzedany - za 120 tys. dolarów. Pięć lat później, w listopadzie 2024 roku, banan został sprzedany ponownie, tym razem za aż 6,24 mln dolarów, czyli równowartość ponad 25,5 mln złotych. Kupiec dzieła także zjadł swój nowy nabytek.