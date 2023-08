Pedofila w kościele, mroczne widmo Konfederacji i zaginięcie Iwony Wieczorek. Najpopularniejsze w TVN24 GO

Te materiały trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Reporterzy "Czarno na białym" i "Superwizjera" zajęli się tematami, którymi żyła cała Polska. Co Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele, kim są politycy Konfederacji i jak doszło do zaginięcia Iwony Wieczorek - rezultaty dziennikarskiego śledztwa w reportażach, które można obejrzeć na TVN24 GO.

- To, co odkryliście, jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat: że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje, jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - mówił po premierze reportażu "Bielmo: Franciszkańska 3" Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele. Wyemitowany w marcu materiał Marcina Gutowskiego wstrząsnął katolikami nie tylko w Polsce.

"Bielmo: Franciszkańska 3"

Reportaż "Bielmo: Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego oparty na jego dziennikarskim śledztwie, które opisał w wydanej w 2022 roku książce "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II". Reporter "Czarno na białym" przez dwa i pół roku zbierał materiały na temat tego, co Karol Wojtyła wiedział o skandalach pedofilskich - jeszcze zanim został papieżem i już jako głowa Kościoła Katolickiego. Gutowski rozmawiał z ofiarami księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować Wojtyłę o przestępstwach księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów do kościelnych potwierdzających działania i zaniechania ówczesnego kardynała.

"Mroczne widmo"

"Tak chcemy żyć!", skandują zwolennicy Konfederacji na wiecach partii. Artur Warcholiński, reporter "Czarno na białym", w reportażu "Mroczne widmo" sprawdza, jakie dokładnie życie obiecują im politycy. Sławomir Mentzen, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i były szef skrajnie prawicowej Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak roztaczają wizję "wielkiej Polski", gdzie Polacy czują się wolni i płacą niskie podatki. Politycy deklarują żarliwą wiarę w Boga, niechęć do Unii Europejskiej i mniejszości seksualnych. Na czym tak naprawdę im zależy? Kim są prywatnie? Warcholiński pyta o to w swoim materiale Marcina Kąckiego, dziennikarza i autora książki o środowisku Konfederatów „Chłopcy. Idą po Polskę”, Annę Mierzyńską, analityczkę OKO.press oraz ekonomistę i historyka Miłosza Wiatrowskiego-Bujacza. Z tych rozmów wyłania się mroczne widmo kraju rządzonego przez nacjonalistów i fanatyków.

"Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek"

Łukasz Frątczak i Jakub Stachowiak z "Superwizjera" w reportażu "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?" sprawdzają, czy jest jeszcze szansa na przełom w najgłośniejszym śledztwie ostatnich lat. Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej zagadkowych spraw w historii polskiej kryminalistyki. 16 lipca 2010 roku 19-letnia dziewczyna umówiła się z koleżanką i trzema kolegami na wyjście do sopockiej dyskoteki. W klubie Iwona pokłóciła się z przyjaciółką i ok. trzeciej w nocy postanowiła sama wrócić do domu. Kamery monitoringu zarejestrowały ją, jak idzie nadmorską promenadą z Sopotu do Gdańska. Przy wejściu na plażę w Jelitkowie ślad się urywa. Co wydarzyło się blisko 13 lat temu w Sopocie? Zdaniem policjantów kluczem do wyjaśnienia sprawy może być analiza tego, co zawiera telefon zaginionej - z kim rozmawiała, do kogo wysyłała SMS-y, a także od kogo je dostawała zanim się aparat się rozładował. Dziennikarze sprawdzają kolejne hipotezy i niemal minuta po minucie analizują powrót Wieczorek do domu.

TVN24 GO - najchętniej oglądane w 2023

Wśród najpopularniejszych w tym roku materiałów oglądanych na TVN24 GO znalazły się też inne głośne reportaże dziennikarzy "Czarno na białym". Są wśród nich "Operacja Ziobry" i "Państwo Ziobry" Marty Gordziewicz o tym, jak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wykorzystuje wymiar sprawiedliwości w prywatnych sprawach oraz "Gra pozorów" Łukasza Frątczaka o kulisach największej w ostatnich latach i budzącej ogromne emocje transakcji sprzedaży Lotosu.

"Operacja kryptonim Jaszczurka" Łukasza Rucińskiego i Macieja Dudy z "Superwizjera" to z kolei materiał o tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne użyło Pegasusa (oprogramowania szpiegującego) wobec Krzysztofa Brejzy - polityka opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. Reporterzy dotarli do ważnych świadków i nigdy niepublikowanych dokumentów, które pokazują kulisy tej inwigilacji.

Wielu widzów zyskały też filmy dokumentalne, dostępne w TVN24 GO. W "Zbrodniach Putina" dziennikarze Frontline i Associated Press przedstawiają wyniki ich śledztwa dotyczącego okrucieństw popełnionych przez wojska rosyjskie w Ukrainie. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" to nagrodzony na festiwalu US International Awards w Los Angeles film Ewy Galicy o historii Grupy Wagnera - opowiadają ją byli najemnicy, którzy uciekli na Zachód, nie godząc się na stosowane przez nią metody działania. Trzeci dokument to "Do ostatniej kropli" - nagrodzony Nagrodą Specjalną im. księcia Rainiera III podczas Festiwalu Telewizyjnego w Monte Carlo i uhonorowany na międzynarodowym festiwalu w Los Angeles film dokumentalistki Ewy Ewart o kryzysie wodnym na świecie.

TVN24 GO - jak oglądać?

