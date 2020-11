Lech Majewski na czele jury festiwalu w Gdyni. Obok niego Dorota Masłowska i Cezary Pazura

Złote i Srebrne Lwy 45 festiwalu filmowego w Gdyni zostaną przyznane przez jury, na czele którego stanie Lech Majewski, twórca tak głośnych filmów jak "Młyn i krzyż", "Dolina Bogów" czy "Wojaczek". W jury zasiądą też m.in. aktorzy Grażyna Błęcka-Kolska i Cezary Pazura, reżyser Jan P. Matuszyński i pisarka Dorota Masłowska. Festiwal odbędzie się w całości online w dniach od 8 do 12 grudnia.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2020 odbędzie się trzy miesiące później niż zwykle. Najważniejsza krajowa impreza filmowa, mimo wcześniejszych zapowiedzi przełożenia jej na rok przyszły, ostatecznie odbędzie się - wyłącznie w wersji online - od 8 do 12 grudnia.

W opinii szefa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego w obecnej trudnej dla branży sytuacji odwołanie FPFF Gdynia 2020, mogłoby też zostać potraktowane jako "zły komunikat, demotywujący do dalszych działań". Śmigulski podkreślił, że gdyński festiwal co roku odpowiada na pytanie: "w jakim punkcie znajduje się polska kinematografia" i traktowany jest jak jej symbol.

Festiwal inny niż wszystkie

- Starałem się skomponować tę filmową paletę z bardzo różnych kolorów - mówił Kolankiewicz. - Z jednej strony uwzględniłem filmy gatunkowe, z drugiej strony również filmy bardziej eksperymentalne - w tym nawet jedną animację. Chciałem również pokazać produkcje znanych doskonale zwycięzców gdyńskiego festiwalu. Zależało mi na tym, by ta selekcja pokazywała możliwie najszersze spektrum polskiej kinematografii - podkreślił.

Wśród filmów głównego konkursu znalazł się m.in. nasz tegoroczny kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, a także znany już obraz nominowanego w br. do złotej statuetki Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". Nie zabraknie też obsypanego już nagrodami debiutu reżyserskiego Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" czy "Magnezji" Macieja Bochniaka.

Po raz pierwszy też, z inicjatywy PISF, zaistnieje konkurs filmów mikrobudżetowych, do którego trafiło sześć tytułów. Tutaj pracami jury pokieruje reżyser Filip Bajon.

Dostęp do znacznej części filmów będą mieli akredytowani przedstawiciele branży i dziennikarze. Spotkania, debaty i inne wydarzenia towarzyszące będą natomiast otwarte dla publiczności. Dystrybutorzy i produceni filmowi obawiają się bowiem udostępnienia premierowych tytułów online, by nie padły one ofiarą piratów.