Miley Cyrus też rozlicza się z byłym mężem w nowej piosence? "Mogę sama kupić sobie kwiaty"

Wygląda, że nie tylko Shakira postanowiła odnieść się w nowej piosence do zakończonego związku. Fani Miley Cyrus zauważyli, że również ona śpiewa o nieudanym związku, w opublikowanym właśnie utworze "Flowers". Spekulują, że Cyrus słowa kieruje do byłego męża, Liama Hemswortha.

Miley Cyrus i aktor Liam Hemsworth byli małżeństwem przez rok - rozwiedli się w lutym 2020 roku. Wcześniej, przez 10 lat, byli parą. Fani wokalistki twierdzą, że w nowym utworze "Flowers", który zapowiada jej nową płytę "Endless Summer Vacation", Cyrus odnosi się do nieudanego małżeństwa. Pierwszy powód do takich przypuszczeń to fakt, że utwór ukazał się w dzień 33. urodzin Hemswortha, 13 stycznia.

Miley Cyrus rozlicza się z byłym mężem w piosence?

Po premierze piosenki internauci szybko wychwycili, że w wielu fragmentach Cyrus może śpiewać o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie związku z aktorem. "Byliśmy dobrzy, byliśmy wspaniali, rodzaj snu, którego nie można sprzedać. Byliśmy dla siebie odpowiedni, dopóki przestaliśmy być. Zbudowaliśmy dom i patrzyliśmy jak płonie" - brzmią pierwsze słowa piosenki, które według wielu fanów nawiązują do pożaru domu pary w Malibu, który miał miejsce w 2018 roku. W 2020 roku w wywiadzie dla "Rolling Stone" wokalistka przyznała, że wydarzenie to było jednym z powodów, dla których postanowiła wziąć ślub z Hemsworthem.

Według fanów, w piosence pojawia się też wyraźne nawiązanie do znanego utworu Bruno Marsa z 2013 roku pt. "When I Was Your Man", którą rzekomo Hemsworth miał zadedykować Cyrus podczas ich wesela. Choć tego szczegółu uroczystości nigdy nie potwierdzono, fani doszukują się podobieństw i nawiązań. "Powinienem był kupić ci kwiaty i trzymać twoją dłoń. Powinienem był ofiarować ci cały mój czas, gdy miałem na to szansę. Zabierać cię na każdą imprezę, bo wszystko, co chciałaś robić, to tańczyć. Teraz moja ukochana tańczy, ale tańczy z innym mężczyzną" - śpiewa Bruno Mars. Z kolei w piosence "Flowers" Cyrus śpiewa: "Mogę sama kupić sobie kwiaty, napisać swoje imię na piasku. Rozmawiać sama ze sobą godzinami, mówić rzeczy, których nie rozumiesz. Mogę sama iść potańczyć, mogę trzymać swoją rękę. Tak, mogę kochać siebie bardziej niż potrafisz ty".

Miley Cyrus i Liam Hemsworth poznali się w 2009 roku na planie filmu "The Last Song", będącego ekranizacją powieści Nicholasa Sparksa o tym samym tytule. W ciągu kolejnych lat kilka razy się rozstawali. W 2012 roku zaręczyli się, ale we wrześniu 2013 roku ogłosili zerwanie zaręczyn. W 2016 roku wrócili do siebie i wznowili zaręczyny, a w grudniu 2018 roku wzięli ślub. W sierpniu 2019 roku ogłosili, że są w separacji, a w lutym 2020 roku się rozwiedli.

Autor:pb//am

Źródło: People, Glamour