Zmarł Florian Schneider. Twórca fenomenu Kraftwerk

50 lat temu razem z Ralfem Hutterem stworzył Kraftwerk, jedną z najbardziej wpływowych grup w historii muzyki, w której do 2008 roku był wokalistą i klawiszowcem. Grał na flecie, skrzypcach i gitarze elektrycznej.

Ojcowie gatunku

Niemiecki kwartet zafascynowany rozwojem technologicznym i robotyką podpisał się pod takimi utworami jak Das Model, Autobahn i Radioaktivitat. W latach 70 i 80 wyznaczał trendy w muzyce elektronicznej, inspirując przyszłych twórców tego gatunku, w tym Davida Bowiego, Jeana-Michel Jarre'a i zespoły The Human League, Duran Duran czy Orchestral Manoeuvres in the Dark.