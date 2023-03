Dyrektorka straciła pracę, bo pokazała uczniom Dawida. Galeria zaprasza ich, by zobaczyli rzeźbę na żywo

Uczniowie Tallahassee Classical School zostali zaproszeni do odwiedzenia wraz z rodzicami florenckiej Galerii Akademii, gdzie znajduje się oryginał Dawida dłuta Michała Anioła. To efekt głośnej już rezygnacji z pracy dyrektorki szkoły Hope Carrasquilla, która ustąpiła po skargach rodziców niezadowolonych z pokazania ich dzieciom rzeźby podczas lekcji o renesansie. Ona również otrzymała osobne zaproszenie.

- Myślenie, że Dawid mógłby być pornograficzną (rzeźbą - red.) oznacza głębokie niezrozumienie treści Biblii, a także niezrozumienie kultury zachodniej i sztuki renesansowej - stwierdziła, cytowana przez Politico, Cecilie Hollberg, dyrektorka florenckiej Galerii Akademii. Ostatnie wydarzenia w amerykańskiej Tallahassee Classical School określiła mianem "absurdu". - Dziwię się tym rodzicom, Dawid jest symbolem renesansu, który kładzie nacisk na człowieka w jego doskonałości, jako stworzonego przez Boga. Dawid jest postacią religijną - dodała w rozmowie z Corriere Fiorentino. W odpowiedzi na kontrowersje wokół rzeźby, Hollberg wystosowała też specjalne zaproszenie do obecnego dyrektora amerykańskiej szkoły, jej rady, a także uczniów i ich rodziców. Dyrektor galerii nie sprecyzowała, czy w ramach zaproszenia planuje również pokryć koszty ich podróży ze Stanów Zjednoczonych do Włoch .

Uczniowie i dyrektor szkoły z Florydy zaproszeni do obejrzenia Dawida na żywo

Do odwiedzenia Florencji została również zaproszona była dyrektor placówki Hope Carrasquilla. Jak poinformował 25 marca burmistrz tego miasta Dario Nardella, "osobiście zaprosi on nauczycielkę do Florencji, by w imieniu miasta wyrazić względem niej uznanie". "Sztuka to cywilizacja, a ci, którzy jej uczą, zasługują na szacunek"- dodał w opublikowanym na Twitterze wpisie Nardella.