Finał "Hotelu Paradise" za nami. Kto zgarnął 100 tysięcy złotych? 

"Hotel Paradise" co dalej z finalistami

Zgodnie z zasadami programu Kornelia i Jacek stanęli na dwóch końcach tzw. ścieżki lojalności. Każde z nich trzymało w rękach szklaną kulę. Zaczęli się do siebie zbliżać, osiągając kolejne progi wygranej kwoty. W każdej chwili jedno z nich mogło rzucić swoją kulę i opuścić z program z całą kwotą (drugie zostaje wtedy z niczym). Oboje doszli jednak na środek i wytrzymali minutę, patrząc sobie w oczy. Podzielili się wygraną na pół. Czy mieli do siebie zaufanie? - Szczerze mogę powiedzieć, że byliśmy pewni. Chociaż były te głosy "Jacek rzuć tą kulą, rzuć tą kulą", to jednak, no nie, jednak budowałem coś z Kornelią. Rzucenie przekreśliłoby to całkowicie, a zresztą po tych głosach, które padły na finale odnośnie naszej pary, wiedziałem, że Kornelia też kulą nie rzuci - mówi Kania w rozmowie z cozatydzien.pl. Ale jego partnerka się wahała. - Tak się bałam, że nagle mi coś, kurczę, odwali i ja rzucę tą kulą. (…) Jacka się w ogóle nie bałam, bo wiedziałam, że on jest totalnie zauroczony i nic nie zrobi – mówi w cozatydzien.pl Rajnerowicz. Dodaje, że dopiero gdy weszła na pierwsze pole, poczuła "spokój i luz".

"Hotel Paradise" był nagrywany pół roku temu. Czy Kori i Jacek nadal są razem? Po powrocie z Kolumbii na jakiś czas się rozstali, jednak uczucie zwyciężyło. - Czy jestem zakochany? Nie chcę na to odpowiadać. Pomidor. Zakochany to jest duże słowo, nie chcę go nadwyrężać, więc zostawiam to jeszcze dla siebie. Na pewno jestem zauroczony. To już bardzo dużo, to jest na pewno dobry początek - mówi Kania. Zapewnia, że są z Kornelią "na dobrej drodze". Rajnerowicz to potwierdza: - Na pewno już w programie widać było, że coś nas do siebie ciągnie. Gdy oglądam te odcinki, to czuję znów te same emocje, takie początkowe zauroczenia. Można powiedzieć, że dalej budujemy tę relację, którą widać w programie i że jest bardzo fajnie.