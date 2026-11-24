"Azja Express" premierowo 5 września Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: TVN

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Program "Hotel Paradise", który można oglądać w TVN7 i HBO Max, przyciąga przed ekrany setki tysięcy widzów. Mogą przez wiele tygodni obserwować uczestników, którzy zawierają przyjaźnie, sojusze, wchodzą w romantyczne relacje. Ostatni odcinek 13. edycji, którego premiera odbyła się w poniedziałek, wywołał wiele emocji.

Wszystko za sprawą jednej z uczestniczek - Karoliny Hoppe, której niespodziewana decyzja spotkała się z aprobatą widzów. Wraz z Michałem Saganem, dzięki głosom oddanym przez byłych uczestników, dotarli do finału i stanęli na ścieżce lojalności. Co się z tym wiąże?

Para staje naprzeciwko siebie na polach z oznaczonymi kwotami i im bliżej siebie się znajduje, tym większa wygrana ich czeka. Mogą zdecydować czy rozbić kulę na dowolnym polu i zostawić partnera z niczym, czy w kulminacyjnym momencie wybrać relację i podzielenie kwoty na pół.

Zaskakujący finał "Hotelu Paradise"

W szeroko komentowanym odcinku napięcie rosło - para dotarła do pola oznaczonego kwotą 200 tysięcy złotych trzymając w ręku kule wypełnione pieniędzmi. Na twarzach innych uczestników widać było niepewność, która po chwili ustąpiła radości i niedowierzaniu. Czy wytrzymają określony czas patrząc sobie w oczy? Napięcie nie trwało długo.

21-latka zdecydowała się rozbić kulę na polu z najwyższą kwotą - była to tym samym największa wygrana w historii programu, która przypadnie tylko jednej osobie. Internauci nie kryli w komentarzach aprobaty dla Karoliny Hoppe.

Na zdjęciu Karolina Hoppe w czarnej sukience, obok Michał Sagan Źródło zdjęcia: TVN

"Pokazała, co to znaczy szacunek do siebie". Podkreślali, że Michał Sagan "nawet w finale nie powstrzymywał się od zachwytów nad innymi kobietami", choć wcześniej zapewniał ją o swojej lojalności. "Szacunek do siebie najważniejszy" - podkreślają komentatorzy.

"Trzymałam kciuki, żeby rzuciła! Brawo, Karolina. Niech się nauczy szanować kobiety" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Brawo. Czekałam na taki finał" - dodaje kolejna.

Sagan był do końca przekonany, że Karolina dotrzyma złożonej mu obietnicy, a wygrana zostanie podzielona między ich dwoje.

- Ograłam największego manipulatora w tym programie - skomentowała. Koniec odcinka dostarczył dodatkowych emocji - jeden z uczestników zdecydował się oświadczyć przed kamerami. Zarówno finał 13. edycji, jak i cały sezon obejrzeć można w HBO Max.

HBO Max jest częścią grupy Skydance, właściciela m. in. TVN24.