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Kultura i styl

7 filmów na Dzień Ojca. Wzruszają i śmieszą do łez

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Le Mans '66
Plan filmowy Hobbitonu, Nowa Zelandia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Materiały prasowe WBD
Co warto obejrzeć razem z tatą? Przygotowaliśmy siedem propozycji - od klasyków filmowych po animacje - idealnych na wspólny wieczór. Są tytuły, do których z sentymentem wraca się po latach, ale i te całkiem nowe. Znajdziecie je w HBO Max.

Jaki film obejrzeć z tatą?

Co by było, gdyby spełniło się marzenie dziecka o ojcu, który przez jeden dzień mówi tylko prawdę? "Kłamca, kłamca" to pierwsza nasza propozycja filmowa z 1997 roku z Jimem Carreyem w roli głównej. To opowieść o rodzicu, dla którego szczerość staje się największą komplikacją w życiu prywatnym i zawodowym. Czy uda mu się nie rozczarować syna? Rola w tym filmie, uważana za jedną z najlepszych w karierze, przyniosła Carrey’owi nagrodę Złotego Globu.

Kłamca, kłamca (1997)
Kłamca, kłamca (1997)
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe WBD

W kolejnym filmie, "Le Mans '66", znajdzie się to, co uwielbiają ojcowie: akcja, piękne i szybkie samochody oraz wyzwanie. W rolach głównych laureaci Nagrody Akademii, czyli Matt Damon i Christian Bale. Walczą z prawami fizyki i własnymi ograniczeniami, aby rzucić wyzwanie słynnym samochodom Enzo Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966 roku. 

Ambicją Kena (Bale) jest szacunek syna. Chłopak jest jego największym wsparciem w trudnej misji i ma szansę obserwować ojca podczas próby stworzenia przez Ford Motor Company najszybszego samochodu świata. Jak praca pod presją wpłynie na ich relację? Produkcja została wyróżniona dwoma Oscarami.

Le Mans '66
Le Mans '66
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe WBD

"Ad Astra. Ku gwiazdom" to kolejna propozycja, która zabiera widzów w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego. Astronauta Roy McBride wyrusza w poszukiwaniu zaginionego wiele lat wcześniej ojca (Tommy Lee Jones). Brad Pitt, który wciela się w główną rolę, mówił w TVN24, że poznajemy jego bohatera "w momencie przełomowym".

- Wszyscy mają go za narodowego bohatera. I nagle pojawia się wiadomość, że być może on [ojciec - red.] gdzieś tam nadal żyje. Od tego rozpoczyna się fascynująca podróż, podróż w głąb siebie - opowiada o filmie Pitt. Jak zakończy się ta wyprawa?

Brad Pitt w "Ad Astra" gra astronautę
Brad Pitt w "Ad Astra" gra astronautę
Źródło zdjęcia: TVN24

Filmy na Dzień Ojca. Animacje i klasyki kina

Film w reżyserii Petera Jacksona "Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia" to jeden z tych, które zawsze wprowadzają w dobry nastrój. Zrealizowana z ogromnym rozmachem pierwsza część ekranizacji epickiej powieści autorstwa J.R.R. Tolkiena przyciąga przed ekrany widzów w każdym wieku. To zachwycająca oprawą wizualną opowieść o wyprawie hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy w celu zniszczenia potężnego pierścienia.

W rolach głównych Ian McKellen, Elijah Wood, Cate Blanchett i Viggo Mortensen. W serwisie filmowym IMDB został oceniony przez 2,2 miliony widzów, a jego ocena to 8,9 na 10 gwiazdek.

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia "
"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia "
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe WBD

Kolejna propozycja jest mniej znana, ale podobnie jak produkcja Petera Jacksona, zachwycająca oprawą wizualną. Film "Magia uczuć" przedstawia historię sześcioletniej Aleksandrii, która dochodząc do siebie po złamaniu ręki poznaje w szpitalu rannego kaskadera filmowego.

"Magia uczuć"
"Magia uczuć"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe WBD

Mężczyzna opowiada jej historię o sześciu bohaterach, którzy wyruszają na misję, aby zabić złego władcę Odiousa. Jak czytamy w portalu Filmweb, reżyser filmu Tarsem Singh zapewniał, że film został nakręcony w prawdziwych lokalizacjach, bez posiłkowania się efektami specjalnymi. "Każda scena to dzieło sztuki", "miałem gęsią skórkę" - oceniają użytkownicy serwisu filmowego IMDB.

Kolejna propozycja HBO Max to film w reżyserii Wesa Andersona. "Wyspa psów" o chłopcu, który wyrusza na poszukiwanie swojego bliskiego czworonożnego przyjaciela (ten zaginął, gdy wszystkie psy, po wybuchu psiej grypy, zostały wygnane z miasta). Przy okazji wyprawy ujawnia szczegóły śmiertelnego spisku. To zapierająca dech w piersiach animacja, którą za scenariusz docenią starsi i młodsi widzowie.

Beztroski śmiech zapewni animacja "Uciekające kurczaki" z 2000 roku. Co się stanie, gdy marzące o wolności ptaki nagle zyskają nadzieję na zmianę swojego losu? Czy uda im się z niej skorzystać i czy poza bezpiecznym kurnikiem będzie im lepiej? Humor w animacji w reżyserii Petera Lorda znanego z animacji "Wallace i Grommit" wprawi w dobry nastrój nie tylko najmłodszych. "Dorośli będą zachwyceni błyskotliwymi, zabawnymi dialogami i uroczą, wciągającą historią" - zapewnia recenzent portalu IMBD.

"Uciekające kurczaki"
"Uciekające kurczaki"
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe WBD
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
FilmKino
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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