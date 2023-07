Filmy i programy z zimą w tle. Robi się chłodniej od samego oglądania

Śnieg, mróz, walka z zimnem i wiatrem - gdy na dworze upał, dzięki zimowym filmom i programom można choć na kilka godzin przenieść się w inną strefę klimatyczną lub porę roku. Oto pięć produkcji z Playera i HBO - wciągające historie, które pomogą zapomnieć o lejącym się z nieba żarze.

"Niebezpieczni dżentelmeni", Player

"Ta historia mogła się wydarzyć naprawdę… Ale się nie wydarzyła" - tak zaczyna się polska komedia "Niebezpieczni dżentelmeni", która w styczniu miała premierę w kinach. Jest zima w Zakopanem, 1914 rok. Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski wplątują się w zabawną kryminalną intrygę. - Ci wszyscy ludzie się naprawdę znali. Akurat nie doszło do spotkania, o jakim mówimy w filmie, oni się minęli chyba o dwa czy trzy tygodnie - mówił w "Co za tydzień" Tomasz Kot (grający Boya-Żeleńskiego).

Czterej przyjaciele - Tadeusz Boy-Żeleński (Tomasz Kot), Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Witkacy" (Marcin Dorociński), Joseph Conrad (Andrzej Seweryn) i Bronisław Malinowski (Wojciech Mecwaldowski) budzą się po całonocnej imprezie w domu Witkacego. W pokoju, na podłodze, leżą zwłoki nieznanego im mężczyzny. Co się stało? Nikt nic nie pamięta, głowy pękają im od kaca. Na dodatek do drzwi puka policja. Aby uwolnić się od podejrzeń, muszą wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Próbują więc jednocześnie ustalić, kto zabił oraz kogo zabito. Intryga robi się piętrowa, a zabawnych zwrotów akcji jest coraz więcej. Nie przypadkiem komedia kryminalna "Niebezpieczni dżentelmeni" otrzymała w ubiegłym roku Nagrodę Publiczności Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

"Niebezpieczni dżentelmeni" reż. Maciej Kawalski Kino Świat

"Turysta", HBO Max

Piękne alpejskie stoki i luksusowy hotel stają się tłem dla kryzysu małżeńskiego. "Turysta" to doceniana przez krytyków czarna komedia w reżyserii Rubena Östlunda (Złota Palma w Cannes za "W trójkącie"), który w młodości kręcił filmy narciarskie. Tomas i Ebba, zamożna szwedzka para, jadą z dwójką dzieci na narty w Alpy Francuskie. Urlop w luksusowym hotelu zapowiada się sielankowo. Pewnego dnia, gdy goście jedzą lunch na tarasie restauracji, z góry schodzi lawina. Tomas zabiera telefon i ucieka, zostawiając Ebbę i dzieci. Choć nic nikomu się nie stało, od tego momentu w ich małżeństwie wszystko się zmienia. Czy instynkt przetrwania jest silniejszy niż rola męża i ojca?

"Misja Antarktyda", Player

Tu temperatura sięga minus 60 stopni Celsjusza. Antarktyda, najczystszy i jednocześnie najmniej odkryty kontynent, stanowi źródło 70 proc. słodkiej wody na świecie. "Misja Antarktyda" to dokumentalny serial o wyprawie trzech przyjaciół, którzy chcą przypomnieć światu, że w 2041 roku wygasają niektóre postanowienia Traktatu antarktycznego zawieszającego roszczenia terytorialne do kontynentu. Kolumbijski alpinista Juan Pablo Montejo, geolog i podróżnik Jose Francisco Arata i Abbas Jafarian, biznesman, który marzy o wielkiej przygodzie, wyruszają razem z Sebastiánem, antarktycznym ekspedytorem, na biegun południowy. Serial najpierw pokazuje ich roczne przygotowania do wyprawy, a potem 112-kilometrowy marsz na nartach po lodowej pustyni.

Antarktyda Reuters Archive

"Na granicy", Player

Thriller rozgrywający się w Bieszczadach. Ojciec (Andrzej Chyra) i dwóch synów (Bartosz Bielenia i Kuba Henriksen) przyjeżdżają w góry, do odciętej od cywilizacji chaty, gdzie chcą dojść do siebie po niedawnej rodzinnej tragedii. "Na granicy" zapowiada się na opowieść o męskiej przygodzie, ale szybko zamienia się w dreszczowiec. W sam środek napiętych relacji między ojcem a synami trafia bowiem ranny, przemarznięty przemytnik (Marcin Dorociński), który w plecaku ukrywa pistolet. Cała trójka zostaje wciągnięta w niebezpieczny świat przestępczego pogranicza. Film zebrał świetne recenzje - krytycy chwalili zarówno grę aktorów, jak i reżyserię Wojciecha Kasperskiego oraz zdjęcia Łukasza Żala (nominacja do Oscara za "Idę").

"Na granicy", zwiastun "Na granicy", zwiastun x-news

"Największa tajemnica Mount Everestu", Player

Oficjalnie jako pierwsi zdobyli go Edmund Hillary i Tenzing Norgay w 1953 roku. Ale być może niemal trzy dekady wcześniej, w 1924 roku, na Mount Everest weszli Andrew Irvine i George Mallory. Los Anglików, którzy zaatakowali górę w płaszczach z gabardyny i skórzanych butach, jest jedną z największych tajemnic alpinizmu. Do ciała Mallory'ego dotarto dopiero w 1999 roku, ciała Irvine’a nigdy nie znaleziono. Jest jednak kilka poszlak, które wskazują na to, że mogli zginąć w trakcie schodzenia ze szczytu. "Największa tajemnica Mount Everestu" to film dokumentalny o wyprawie Jake’a Nortona, który razem z zespołem przeszukuje górne partie Everestu. Alpiniści wykorzystują najnowocześniejsze technologie i próbują odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę jako pierwszy wspiął się na najwyższy szczyt Ziemi. I czy rzeczywiście był to Edmund Hillary?

