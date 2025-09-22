Wypadek na planie. Media: Tom Holland trafił do szpitala

Tom Holland i Zendaya na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

O zdarzeniu, do którego doszło w piątek na planie filmowym w Leavesden Studios w Watford w Wielkiej Brytanii, poinformował między innymi "The Hollywood Reporter" oraz branżowe portale Deadline i Variety. Według ich relacji, 29-letni aktor miał uderzyć się w głowę i doznać lekkiego wstrząśnienia mózgu. Aktor został przewieziony do szpitala. Według Variety nikt inny nie odniósł obrażeń.

Tom Holland wróci na plan zdjęciowy

Aktor ma powrócić na plan "Spider-Man: Brand New Day" w ciągu kilku dni. Producenci filmu jeszcze w poniedziałek spotkają się, by opracować "plan działania" - czytamy na łamach Variety. Według tabloidu "The Sun" Holland dzień po zdarzeniu pojawił się na kolacji charytatywnej wraz ze swoim ojcem i narzeczoną, a zarazem partnerką z planu - Zendayą.

Tom Holland i jego role

Zdjęcia do nowego filmu o Spidermanie ruszyły na początku sierpnia tego roku w Glasgow. Tom Holland już kilkukrotnie wcielał się w słynnego człowieka-pająka, między innymi w "Spider-Man: Daleko od domu". Aktor na koncie ma również role w takich produkcjach jak "W tłumie", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" czy "Last Call". W 2016 roku został nagrodzony nagrodą BAFTA dla "największej aktorskiej nadziei kina".