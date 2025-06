Tom Cruise zrobił to 16 razy. I trafił do Księgi Rekordów Guinnessa

Tom Cruise, nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

W trakcie zdjęć do "Mission: Impossible - The Final Reckoning" Cruise 16-krotnie wyskoczył ze śmigłowca ze spadochronem nasączonym paliwem. Gdy ten ulegał spaleniu, aktor odcinał go i sięgał po zapasowy spadochron.

Tom Cruise rekordzistą

"Żaden inny aktor ani kaskader nie zbliżył się nawet do takiej liczby śmiertelnie niebezpiecznych skoków, a jego poświęcenie zostało nagrodzone tytułem rekordzisty 4 czerwca" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Księgi Rekordów Guinnessa dzień później. Według Księgi Rekordów Guinnessa Cruise został rekordzistą w kategorii "najwięcej skoków spadochronowych z ogniem wykonanych przez jedną osobę".

- Tom nie tylko gra bohaterów filmów akcji. On sam jest bohaterem filmów akcji - powiedział Craig Glenday z Guinness World Records, cytowany w komunikacie. - Sukces, jaki odniósł, w dużej mierze wynika z jego absolutnego skupienia się na autentyczności i przekraczaniu granic tego, co może zrobić główny bohater - dodał Glenday.

Najgłośniejsze filmy z Tomem Cruisem

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" to najnowsza odsłona słynnej serii z Tomem Cruisem w roli głównej. Kilka poprzednich części, w tym "Mission: Impossible", "Mission: Impossible - Fallout" oraz "Mission" Impossible - Rogue Nation" można obejrzeć na platformie Max. W serwisie dostępne są też takie filmowe hity z Cruisem w roli głównej, jak "Top Gun", "Top Gun: Maverick", "Magnolia" czy "Na skraju jutra".

