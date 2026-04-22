Kultura i styl

Nie tylko Pawlikowski. Film ze Studia Munka w konkursie krótkich metraży w Cannes

Kadr z filmu "Spiritus Sanctus"
Thierry Frémaux o procesie wyboru filmów na festiwal w Cannes
"Spiritus Sanctus" - wyprodukowany w Studiu Munka obraz Michała Toczka - będzie miał swoją światową premierę w Konkursie krótkich metraży 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Obraz powalczy o Złotą Palmą w tej właśnie kategorii.

Obraz Michała Toczka "Spiritus Sanctus", nakręcony w Studiu Munka SFP na podstawie scenariusza Adama Porębowicza, powalczy o Złotą Palmę w Konkursie krótkich metraży. Film znalazł się w gronie zaledwie 10 tytułów wybranych spośród kilku tysięcy zgłoszonych z całego świata.

Przypomnijmy, że w Konkursie Głównym o najważniejszą nagrodę imprezy walczy najnowszy film fabularny Pawła Pawlikowskiego pod tytułem "1949".

Co wiemy o filmie "Spiritus Sanctus"?

Akcja filmu Michała Toczka "Spiritus Sanctus" (tytuł filmu w języku łacińskim oznacza Ducha Świętego) dzieje się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Historia zmierza jednak w zupełnie innym kierunku.

Pragnący zdobyć alkohol na pięćdziesiąte urodziny swojej żony Bogdan ma pecha. Urodziny przypadają bowiem w najgorszym możliwym momencie - w dniu wizyty polskiego papieża Jana Pawła II w ojczyźnie. Nietrudno zgadnąć, że w tak szczególnym dniu władze profilaktycznie wprowadziły prohibicję. Zwykła wyprawa bohatera do sklepu zamienia się więc w iście metafizyczną odyseję pełną absurdalnych zdarzeń, dziwacznych spotkań i kuriozalnych przeszkód. W miarę rozwoju akcji coraz mniej wiadomo, czy chodzi w niej faktycznie o alkohol, czy może już o coś zupełnie innego, znacznie ważniejszego?

W głównej roli reżyser obsadził znanego z wyrazistych kreacji tzw. aktora charakterystycznego, Sebastiana Stankiewicza, z którym miał już okazję współpracować przy etiudach szkolnych "Martwe małżeństwo" i "Być kimś". Na ekranie Stankiewiczowi partnerują Iza Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka, Marcin Sztabiński i Albert Osik.

Autorem zdjęć do filmu jest Tomasz Pawlik, scenografię stworzyła Katarzyna Tomczyk, za kostiumy odpowiadała Olga Przylipiak, za dźwięk - Maryla Kłosowska, a za charakteryzację - Katarzyna Wojtasik. Montaż filmu jest dziełem Ignacego Ciunelisa i Jakuba Didkowskiego.

Obraz zrealizowany został w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

To pierwsza w historii produkcja Studia Munka zakwalifikowana do rywalizacji o Złotą Palmę. Działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich Studio od 18 lat konsekwentnie wspiera młodych polskich filmowców w realizacji krótkich fabuł, dokumentów i animacji, a także pełnometrażowych debiutów. W poprzednich latach produkcje Studia Munka były prezentowane w Cannes w prestiżowych sekcjach Director's Fortnight i Tydzień Krytyki, które nie kwalifikują się jednak do wyścigu o Złotą Palmę.

Kadr z filmu "Spiritus Sanctus"
Opowieść "o Polsce, papieżu i może czymś więcej"

Udział w canneńskim konkursie to jak dotąd najważniejszy moment w karierze Michała Toczka, młodego, 30-letniego absolwenta reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Jego wcześniejsze krótkometrażowe filmy "Strawberry Boys", "Martwe małżeństwo" i "Być kimś" zdobyły w sumie ponad 60 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą, między innymi na festiwalach w Krakowie, w Gdyni, w Palm Springs czy w Brukseli.

- Należę do pokolenia, które wizyty Jana Pawła II w Polsce zna głównie z lekcji historii. Kiedy więc scenarzysta Adam Porębowicz podzielił się ze mną opowieścią o tym, jakie okoliczności towarzyszyły pielgrzymkom, dostrzegłem w niej szansę na stworzenie szalonego filmu drogi. Zdecydowaliśmy się z dystansem i humorem opowiedzieć o Polsce, papieżu i może o czymś więcej – przyznaje reżyser "Spiritus Sanctus".

Czy opowieść okaże się uniwersalna i zrozumiała także poza krajem? Tego dowiemy się już niebawem. Tegoroczna, 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 12-23 maja.

Justyna Kobus
