"To, co Małgośka tworzy, kreuje rzeczywiście jakiś wyjątkowy świat"

Myślę, że w koncepcji Małgośki i Michała jest coś takiego nieoczywistego - powiedziała we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Katarzyna Figura. Aktorka opowiadała o współpracy z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem, reżyserami filmu "Śniegu już nigdy nie będzie", który został oficjalnym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

- Ta moja historia z Małgośką (Szumowską - red.) zaczęła się wiele lat temu, tak naprawdę teatralnie. Gdzieś po nocach, kiedy urodziłam moje córeczki oglądałam pierwszy film Małgośki Szumowskiej "Szczęśliwy człowiek". Zachwyciłam się tym filmem absolutnie, dotarłam do Małgośki i Małgośka wyreżyserowała mnie w monodramie "Badania terenowe nad ukraińskim seksem", który był jednym z pierwszych spektakli w teatrze Krystyny Jandy - opowiadała o początkach pracy z reżyserką Katarzyna Figura. - Ta moja historia z Małgośką to jest kilkanaście lat - dodała.

Aktorka mówiła także o pracy reżyserki. - To, Małgośka tworzy, kreuje, to rzeczywiście jakiś wyjątkowy świat. Myślę, że to jest w ogóle cel kina, cel filmu, żeby skłaniać nas do myślenia, do refleksji - powiedziała.