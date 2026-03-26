Powstanie nowa część "Władcy Pierścieni". Scenariusz pisze znany komik

Plan filmowy Hobbitonu, Nowa Zelandia Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reżyser Peter Jackson ogłosił we wtorek w mediach społecznościowych, że współtwórcą scenariusza do najnowszego filmu opartego na twórczości J.R.R. Tolkiena jest Stephen Colbert - podaje "The Guardian". Popularny amerykański komik kończy niebawem pracę jako gospodarz programu "The Late Show" - ostatni odcinek zostanie wyemitowany 21 maja. Dołączył do dwójki scenarzystów - Philippy Boyens i Petera McGee (syn Colberta), którzy pracowali przy poprzednich filmach reżysera opartych na twórczości brytyjskiego autora. Jackson wyreżyserował dwie trylogie - "Władcę Pierścieni" i "Hobbita".

Colbert, jak pisze "The Guardian", jest "fanem J.R.R. Tolkiena od zawsze" i pojawił się nawet w epizodycznej roli w filmie z 2013 roku "Hobbit: Pustkowie Smauga".

Podczas rozmowy z reżyserem komik zapewnił, że film "będzie opowiadał własną historię, która stanie się częścią większej opowieści, już wcześniej przeniesionej na ekran". Powiedział, że scenariusz będzie wierny książce i spójny z poprzednimi produkcjami. Przyznał też, że dwa lata zbierał się na odwagę, by zadzwonić do reżysera w sprawie pomysłu na film.

Stephen Colbert Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Akcja filmu o roboczym tytule "Władca Pierścieni. Cienie przeszłości" będzie się działa po śmierci Frodo. Fabuła zostanie oparta o rozdziały "Drużyny Pierścienia", które nie znalazły się w adaptacji Jacksona z 2001 roku - podaje "Variety". Producentem najnowszego filmu będzie Warner Bros. Discovery (właściciel m.in. TVN24 i tvn24.pl) we współpracy z New Line Cinema.

Produkcje Petera Jacksona oparte na dziełach J.R.R. Tolkiena zdobyły 17 Oscarów. Zarobiły łącznie 5,9 mld dolarów (22 mld zł) .

Red. AM