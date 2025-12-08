Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Palestyńscy dokumentaliści nagrodzeni na Festiwalu Watch Docs

pap_20250807_0E5
Kamal Aljafari odebrał Nagrodę im. Marka Nowickiego podczas festiwalu Watch Docs
Źródło: TVN24
Pracują w naprawdę trudnych warunkach, niestety możliwość tworzenia przypłacają czasem własnym życiem - powiedział o palestyńskich twórcach reżyser Kamal Aljafari, odbierając w niedzielę Nagrodę im. Marka Nowickiego podczas Festiwalu Watch Docs.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie przyznaje zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Nagroda tegoroczna trafia symbolicznie do palestyńskich dokumentalistów, dlatego że właściwie wszyscy palestyńscy dokumentaliści są, świadomie bądź nieświadomie, obrońcami praw człowieka w sytuacji zagrożenia - powiedział Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Kamal Aljafari, jeden z najbardziej rozpoznawalnych palestyńskich twórców filmowych, dokumentalista i artysta zajmujący się sztuką wizualną przyznał, że uwaga i wsparcie jest dla twórców filmowych z Palestyny "na wagę złota". - Pracują w naprawdę trudnych warunkach, niestety możliwość tworzenia przypłacają czasem własnym życiem - powiedział reżyser filmu "Gaza. List z przeszłości" po odebraniu nagrody w Warszawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród

"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród

Wyrok dla zwycięzcy z Cannes, Melania Trump kręci film, Judi Dench o chorobie

Wyrok dla zwycięzcy z Cannes, Melania Trump kręci film, Judi Dench o chorobie

KADR NA KINO

Watch Docs. Odnaleźć człowieczeństwo

- Chciałem, żeby oglądając mój film widzowie mogli szybko odnaleźć w nim siebie, swoje człowieczeństwo - przyznał reżyser. - Chcę, by ludzie byli uważni. Powinni patrzeć na wszystko wnikliwie i szukać informacji w przynajmniej kilku źródłach - dodał. Dokument "Gaza. List z przeszłości" znalazł się w konkursie głównym 25. Festiwalu Watch Docs, który rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli.

Kamal Aljafari
Kamal Aljafari
Źródło: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE/PAP/EPA

Twórczość Aljafariego, jak podają organizatorzy festiwalu, "poświęcona jest pamięci i budowaniu kulturowej tożsamości Palestyny. Reżyser odzyskuje w swoich pracach obrazy Palestyny - zawłaszczone najpierw przez brytyjskich kolonizatorów, a później izraelskich okupantów - i zwraca im wartość pełnoprawnych tekstów kultury".

Poprzedni film reżysera - "A Fidai Film" zdobył w ubiegłym roku nagrodę jury konkursu Burning Lights na festiwalu Visions du Reel, a najnowszy - "Gaza. List z przeszłości" był jedynym dokumentem w konkursie tegorocznego festiwalu w Locarno.

45 min
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: watchdocs.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FilmAutonomia PalestyńskaStrefa Gazy
Czytaj także:
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
BIZNES
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
Maciej Wacławik
imageTitle
"Chcieli mnie zwolnić, a teraz nie pozwalają odejść"
EUROSPORT
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
BIZNES
imageTitle
Brak gwiazdora nie zaszkodził. Thunder dalej na zwycięskim szlaku
EUROSPORT
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem
Wrocław
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2388860059
"Dla wielu osób to rytuał". Nowy raport
BIZNES
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim. Prezydencki minister komentuje
Polska
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
METEO
imageTitle
Dwa gole w półtorej minuty. Polacy mistrzami świata po dramatycznym finale
EUROSPORT
imageTitle
Łzy nowego mistrza Formuły 1. To postanowienie nie mogło przetrwać
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie emocje w finale. Hat-trick Selby'ego w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Prevc liderem płac, Tomasiak wyskakał najwięcej z Polaków
EUROSPORT
Kambodża
Miała być wojna zakończona przez Trumpa. Są naloty i oskarżenia
Świat
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Miasto milionowych długów. Co siódma osoba widnieje w rejestrze
BIZNES
Donald Trump
"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą"
Polska
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
WARSZAWA
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
WARSZAWA
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli 5 posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
Zima, gęsta mgła
Tu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Napoli lepsze w hicie. Przełamanie Hojlunda
EUROSPORT
imageTitle
Cichy zwycięzca. Przerwał czarną serię i zapracował na nagrodę
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"
Świat
Moskwa, Kreml
Kreml chwali strategię USA, wniosek o czerwoną notę Interpolu, próba przewrotu w Afryce
WARTO WIEDZIEĆ
Jan O., ojciec księdza Michała Olszewskiego w rozmowie z reporterem "Czarno na białym"
Nowe zarzuty dla ojca księdza Olszewskiego
Maria Pankowska
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Koszmar Realu na swoim stadionie
Najnowsze
Zbigniew Bogucki
Był "gwiazdą posiedzenia" Sejmu. "Szarżował"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica