Cena wolności, czyli kto dziś tak umie kochać?

"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski - zwiastun Źródło wideo: Next Film Źródło zdj. gł.: fot. Anna Włoch / NEXT FILM

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"Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego, dwukrotnego zdobywcy Złotych Lwów w Gdyni, od początku była jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów festiwalu. Oparta na faktach historia wielkiej, romantycznej miłości legendarnego opozycjonisty Jacka Kuronia i jego pierwszej żony, Grażyny - "Gajki" Kuroń nie bez powodu trafiła w ręce Domalewskiego. Twórca "Cichej nocy", (z wykształcenia także aktor), słynie bowiem z umiejętności prowadzenia postaci i pokazywania zawiłych relacji międzyludzkich.

Kto dziś tak umie kochać?

Nie ulega wątpliwości, że aktorski duet Arkadiusz Jakubik (Jacek Kuroń) i Magdalena Popławska (Grażyna - "Gajka") "wycisnął" wszystko ze swoich bohaterów. Dzięki nim bodaj najbardziej romantyczna opowieść z życia opozycji PRL-u chwyta za serce i wzrusza. "Kto dziś tak jeszcze umie kochać?" - chciałoby się westchnąć, przywołując klasyka (Andrzej Mularczk, "Dom").

Jacka i Gajkę poznajemy, gdy próbują zgubić "ogon" śledzących ich agentów SB, i ukryć się przed światem w drewnianej chatce nad jeziorem. Gdy klucząc po uliczkach, docierają do autobusu, on po drodze zrywa dla niej polne kwiaty. W oczach mają wielką czułość i widz nie wątpi, że łączy ich miłość. Najlepsze w filmie są sceny, w których zostają sami, tylko we dwoje. Chłoniemy je, czekając na kolejne sam na sam pary, która rozumie się bez słów - wystarczy spojrzenie w oczy. Zupełnie niepotrzebnie twórcy ilustrują opowieść obrazkami rodem ze szkolnego podręcznika historii najnowszej. Należało zostać przy tych dwojgu, bo wtedy emocje bohaterów rezonują z emocjami widzów. "Zmieniła mnie. Wiedziałem, że Gajka mnie sobie wymarzyła innego, lepszego. I z całej siły starałem się taki być" - tłumaczył przyjacielowi Jacek Kuroń.

Historia tej pary opowiadana jest od momentu powstania Komitetu Obrony Robotników (1976 rok), poprzez czas podpisania Porozumień Sierpniowych, karnawał Solidarności, aż po wojskową juntę generała Jaruzelskiego. Rodzina Kuroniów, ich żoliborskie mieszkanie na ulicy Mickiewicza w Warszawie, w latach 70. i 80. funkcjonuje jako centrum polskiej opozycji. Niemal sztab generalny. Przewijają się przez nie, nie tylko opozycjoniści, ale też szukający wsparcia robotnicy czy zagraniczni dziennikarze. Co jakiś czas odbywają się naloty milicji demolującej mieszkanie, posuwającej się do pałowania gospodarzy i ich syna, Maćka.

Gajka i Jacek marzą od lat o wspólnych wakacjach, ale wciąż brakuje na nie czasu. On jest ciągle potrzebny stoczniowcom. Ona pomaga żonom więzionych robotników, pisząc podania o widzenie z mężami, załatwiając paczki żywnościowe, czy zwyczajnie dodając otuchy. Nieustannie mijają się - gdy Jacek jedzie do Gdańska, by doradzać Wałęsie, ona zostaje w Warszawie.

"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM

Wprowadzenie stanu wojennego rozdzieli ich na dobre. Jego zatrzymają w Gdańsku, by w końcu zamknąć na Rakowieckiej w Warszawie, a potem internowanie zmienić na areszt, poprzedzony wyrokiem. Gajka trafi do ośrodka internowania w Gołdapi. Wkrótce zostanie zwolniona z powodu zdiagnozowanej gruźlicy. Uratować jej nie jest w stanie nawet opiekujący się nią osobiście przyjaciel Kuroniów, Marek Edelman.

Jacek tylko raz dostanie zgodę na odwiedzenie żony. "Jesteś jedynym powodem, dla którego mógłbym porzucić walkę o ojczyznę" - powie jej. Czesław Kiszczak osobiście załatwił Kuroniom paszporty, by Gajka wyjechała na leczenie za granicę. - Przecież to byłaby zdrada - odpowie mu umierająca żona. Znów myślą tak samo.

Gajka odejdzie na zawsze w listopadzie 1982 roku. Jacek Kuroń wyjdzie z więzienia w lipcu 1984 roku, niemal dwa lata po jej śmierci.

Czekając na sobotnią galę festiwalu w Gdyni

Przed nami już ostatni dzień festiwalowych pokazów. Rozczarowały bardzo dwa debiutanckie biopiki: oczekiwana "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej, ze świetną Sandrą Drzymalską w głównej roli, (aktorka pozostaje jedynym atutem przypominającego tabloidową opowieść filmu) oraz "Mniej obcy" Kristoffera Rusa - opowieść inspirowaną historią życia Jana Borysewicza. Niestety, kreśloną grubą krechą z niemal karykaturalną narracją.

Na zdecydowanego faworyta - dziennikarzy i widzów - wyrósł film, o którym szeroko pisaliśmy w środowej relacji z Gdyni - "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego. Świetnie przyjęto także obecny już od kilku miesięcy w kinach, nowy film Jana Komasy "Dobry chłopiec". Wszyscy jednak mamy w tyle głowy fakt, że w aureoli faworyta przyjechała na festiwal "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.

Laureata poznamy w sobotni wieczór, 26 września, podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni.