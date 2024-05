Krzysztof Zanussi zamieścił na swoim facebookowym profilu film. Siedząc na tle kwiatów twórca takich dzieł jak "Rok spokojnego słońca", czy "Barwy ochronne" tłumaczy swój zmieniony wygląd. - Mam jakieś, podobno poważne, zagrożenie, kłopoty - stwierdził Zanussi. Odnosząc się do wydarzeń z końca kwietnia przyznał, że "pierwszy raz w swoim długim życiu" trafił wtedy do szpitala. - Dokonano na mnie operacji, która jest operacją mózgu, a dotyczy krwiaków, które powstały pourazowo - dodał reżyser.

Krzysztof Zanussi jest po operacji mózgu

Twórca podkreślił, że "nie chce się wdawać" w medyczne szczegóły swojego stanu. - Ani się na tym nie znam, ani też nikogo to specjalnie nie interesuje - ocenił. Wyjaśnił, że postanowił odnieść się do niedawnych wydarzeń, by widzowie regularnie publikowanych na jego mediach społecznościowych wideo wiedzieli, czym wywołana jest zmiana w jego wyglądzie. - Nie jest to żaden pościg za modą albo chęć odmłodzenia się, (...) tylko ślad tego, że przeszedłem operację - stwierdził, wskazując na fryzurę, jaką obecnie nosi.