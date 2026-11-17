Jakim agentem 007 będzie Robert Pattinson? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Amazon MGM Studios/Reuters

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- Myślę, że oczekujemy od niego dobrej zabawy i dobrego aktorstwa - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" krytyk filmowy i publicysta Kamil Śmiałkowski. - Udowodnił kilkoma filmami, że jest po prostu świetnym aktorem - dodał, określając Pattinsona jako "nieprzeciętnego".

Wiadomość o tym, że to właśnie Robert Pattinson wcieli się w kultową rolę Jamesa Bonda zelektryzowała w poniedziałek media na całym świecie. Dołączył do grona gwiazd, które wcześniej kreowały postać agenta 007, m.in. Seana Connery'ego, Rogera Moore'a, Pierce'a Brosnana i Daniela Craiga.

Jak zauważa Śmiałkowski, Pattinson rozpoczyna tę przygodę z większym doświadczeniem filmowym niż jego poprzednicy. Choć niektórzy z nich przed debiutem jako 007 byli już znani z telewizji, 40-latek ma za sobą występy w wielu głośnych tytułach, takich jak "Lighthouse" (2019), "Tenet" (2020), "Batman" (2022) czy "Odyseja" (2026).

Kamil Śmiałkowski Źródło zdjęcia: TVN24

Jest nowy Bond. "Sympatyczny przystojniak"

Czy Pattinson jest aktorem charakterystycznym? - Myślę, że jest na granicy - mówi krytyk zauważając, że 40-latek jest postrzegany jako "sympatyczny przystojniak". Ekspert przypomina, że Pattinson zaczynał swoją przygodę filmową w serii filmów o Harrym Potterze "w roli przystojnego ucznia szkoły magicznej, który miał trochę odciągnąć uwagę od Harry'ego Pottera".

Zanim zobaczymy Brytyjczyka w roli Bonda do kin trafią dwie duże produkcje z jego udziałem: "Diuna: Część trzecia" i "Batman II". - Wydaje się, że to jest jedyny krok w górę, jaki mógł zrobić - mówi Śmiałkowski o przyjęciu przez Pattinsona roli agenta 007. - Osiągnął już naprawdę mnóstwo, radzi sobie świetnie i w kinie bardziej artystycznym i bardziej popularnym i Bond wydaje się być szczytem na dzisiejsze możliwości kina - przyznaje. - Była długa lista kandydatów, a Pattinson pojawił się na niej jakieś dwa tygodnie temu, jako taki "czarny koń" - zauważył Kamil Śmiałkowski.

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Krytyk uważa, że to nowe podejście do Bonda, gdzie rozpoznawalność aktora może przyczynić się do popularności serii w czasie premiery filmu. - Dawniej to Bond "ciągnął" aktora, a teraz mam wrażenie, że to jest przynajmniej równorzędne. Zarówno Bond, jako franczyza, jak i Pattinson przyciągnie do kina mnóstwo ludzi, którzy niekoniecznie by na Bonda poszli - komentuje.

Co wiemy o nowym Bondzie

Kiedy możemy się spodziewać nowego filmu o kultowym agencie? Według Śmiałkowskiego nieprędko. Jak zauważa, do tej pory o nowym Bondzie nie wiedzieliśmy nic oprócz nazwiska scenarzysty i reżysera. Ale to, że wybrano Pattinsona, "już coś nam mówi". - Jedną z opcji było, że zobaczymy Bonda od samego początku, od jego młodości, od jego pierwszej misji - mówi na antenie. Wybór gwiazdy "Batmana" zdaje się to wykluczać. - Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że ten Bond już z założenia jest na emeryturze i wraca do roboty - dodaje Śmiałkowski podkreślając, że 40 lat - a tyle ma Pattinson - to jest "poważny wiek" dla agenta.

Śmiałkowski ocenia, że na nowy film o kultowym agencie trzeba będzie poczekać jeszcze dwa lata, a wiele ważnych informacji pozostało do ustalenia m. in. kto wcieli się rolę "złego" czy kto zostanie "dziewczyną Bonda".

Kamil Śmiałkowski we "Wstajesz i wiesz" Źródło zdjęcia: TVN24

Dla wszystkich wielbicieli serii "bondowski maraton" przygotował w tym miesiącu TVN. Stacja emituje w tym miesiącu cztery z pięciu filmów z Danielem Craigiem. W ramach piątkowego Superkina (godz. 20.00) zostały jeszcze dwa: "Skyfall" (20 listopada) i "Spectre" (27 listopada). Finałowy "Nie czas umierać" zobaczymy 4 grudnia.

Redagował AM