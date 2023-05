Media: wstrzymano prace nad filmem Pawlikowskiego z gwiazdorską parą w obsadzie

Paweł Pawlikowski za kamerą, w obsadzie gwiazdorska para Joaquin Phoenix i Rooney Mara. "The Island" to długo wyczekiwany nowy film reżysera oscarowej "Idy". Jednak, jak podał serwis Deadline, właśnie wstrzymano jego realizację. Portal wyjaśnił, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczenia produkcji, obawiając się między innymi planowanego na 1 lipca strajku Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych.

Według portalu Deadline, zdjęcia do "The Island" miały rozpocząć się w tym miesiącu w Hiszpanii, a aktorzy byli już na miejscu, gdy nadeszła wiadomość o wstrzymaniu pracy. "Groźba strajku Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych (SAG-AFTRA) - obok trwającego już strajku Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) i potencjalnych działań Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych (DGA) - wystraszyła firmy ubezpieczeniowe (...), a dwójka aktorów musiała wrócić do domu. Projekt wstrzymano do odwołania. Aktorzy i producenci pozostają w niego zaangażowani, jednak na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli wznowić pracę" - czytamy.

Portal dodaje, że twórcy "The Island" chcieli skorzystać z usług innych firm ubezpieczeniowych, ale i to nie powiodło się. "Może to oznaczać poważny problem dla całego kina niezależnego. Istnieje realne zagrożenie, że z powodu tej niepewności w najbliższych miesiącach bardzo niewiele niezależnych produkcji będzie w stanie wystartować na dużą skalę" - zwraca uwagę Deadline.

Eden "trudny do osiągnięcia"

W październiku ubiegłego roku serwis Variety poinformował, że obraz Pawlikowskiego będzie luźno inspirowany prawdziwą historią. "The Island" ma opowiadać o amerykańskiej parze, która z dala od cywilizacji, na bezludnej wyspie postanawia stworzyć sobie raj. "Jednak Eden okazuje się trudny do osiągnięcia, szczególnie gdy europejska hrabina dowiaduje się o ich planach i przybywa na wyspę wraz z dwoma kochankami, którzy planują przejąć teren i zbudować tam luksusowy hotel. Zgodnie z oficjalnym opisem to wydarzenie zapoczątkuje wojnę psychologiczną, w której 'uwodzenie i zazdrość' przeradzają się w 'zdradę i w końcu morderstwo'" - napisano.

Jak przypomniano, Joaquin Phoenix i Rooney Mara prywatnie są parą. "Ostatnio wystąpili razem w 'Marii Magdalenie'" - dodano.

Phoenix jest laureatem Oscara za "Jokera" i ponownie zagra tę postać w "Joker: Folie a Deux". Inne jego znaczące osiągnięcia to role w "Mistrzu", "Gladiatorze" i w nowym filmie Ridleya Scotta "Napoleon", w którym wykreuje tytułową postać. Z kolei Mara ma na swoim koncie docenione nominacjami do Oscara role w "Carol" i 'Dziewczynie z tatuażem'" - czytamy.

"Mistrz mocnego dramatu"

Portal dodał, że "The Island" to tytuł roboczy filmu. Za scenariusz odpowiada Pawlikowski. Producentami obrazu zostali Tanya Seghatchian i John Woodward, producentem wykonawczym - Reno Antoniades, a polską współproducentką - Ewa Puszczyńska. "Paweł jest mistrzem mocnego dramatu i nie ma sobie równych w tworzeniu atrakcyjnych, emocjonalnie złożonych postaci (...). W 'The Island' walka o władzę, miłość i śmierć jest potęgowana przez filmowy styl Pawła, który włączy do opowieści piękno natury na odludnej wyspie" - powiedziała Seghatchian, cytowana w artykule.

"The Island" ma być pierwszym filmem Pawlikowskiego od czasu "Zimnej wojny", która w 2018 roku podczas festiwalu w Cannes zapewniła mu nagrodę za najlepszą reżyserię, a rok później - nominacje do Oscara w kategoriach najlepszy reżyser i film nieanglojęzyczny. Twórca ma na swoim koncie również między innymi Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za "Idę".

