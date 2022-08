"Głupcy" w czwartek trafiają do kin. Reżyser Tomasz Wasilewski i aktorzy Dorota Kolak i Łukasz Simlat na premierze

W czwartek do kin trafi najnowszy film Tomasza Wasilewskiego "Głupcy". W ocenie krytyków reżyser "Zjednoczonych stanów miłości" czy "Płynącego wieżowca" powraca z filmem zasługującym na miano najradykalniejszego w jego dorobku. W obsadzie filmu, którego premiera odbyła się we wtorek, między innymi Dorota Kolak, Łukasz Simlat i Marta Nieradkiewicz.

"Głupcy" trafią do kin w czwartek. Wcześniej film Tomasza Wasilewskiego mogli zobaczyć między innymi goście Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. We wtorek odbyła się oficjalna premiera. - "Głupcy" zostawiają pytania i to było dla mnie bardzo ważne od samego początku. Ten film nie daje żadnych odpowiedzi - powiedział reżyser.

Producentka Ewa Puszczyńska mówiła, że "Głupcy" to "film o miłości, utracie macierzyństwa, a także o sile i chęci powrotu do bycia matką". - To jest film o samotności, o wykluczeniu i o tym, że trzeba uciekać na koniec świata, żeby żyć tak, jak człowiek chce. To jest także film o chorobie i odchodzeniu, o śmierci - dodała.