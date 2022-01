"Fight Club" ocenzurowany w Chinach. Zmieniono zakończenie filmu

Zakończenie filmu "Fight Club" ("Podziemny Krąg"), kultowego dzieła Davida Finchera, zostało ocenzurowane na chińskim rynku. W udostępnionej w Chinach wersji policja dzięki donosowi rozpracowuje plan głównego bohatera i zapobiega wybuchowi bomb, a postać grana przez Brada Pitta trafia przed sąd - opisują we wtorek media.

Amerykańska produkcja z 1999 roku, zaliczana przez wielu do klasyki światowego kina, pojawiła się niedawno na chińskiej platformie stremingowej Tencent Video. Opublikowana tam wersja różni się od oryginału. Anarchistyczne, antykapitalistyczne przesłanie z końcówki kultowego filmu Davida Finchera zostało zastąpione takim, które wskazuje na potęgę państwa i skuteczność organów ścigania.

W oryginalnej wersji główny bohater (w tej roli Edward Norton) zabija swoje wyimaginowane alter ego, Tylera Durdena (Brad Pitt). Następnie razem z wiodącą postacią żeńską (Helena Bonham Carter) obserwuje przez okno eksplodujące budynki, co sugeruje, że jego plan zniszczenia współczesnej cywilizacji działa.

Cenzura filmów na chińskim rynku

Nie jest jasne, czy zmian dokonano na polecenie chińskiego rządu, czy była to decyzja producentów oryginalnego filmu. Komunistyczne władze Chin stosują surową cenzurę filmów, prasy, muzyki i wszelkich treści publikowanych w internecie, a studia filmowe często wydają alternatywne wersje filmów, by dotrzeć do lukratywnego chińskiego rynku.