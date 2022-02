Pierwotne zakończenie filmu "Fight Club" przywrócone w Chinach

Chiński gigant streamingowy Tencent przywrócił oryginalne zakończenie filmu "Fight Club" ("Podziemny Krąg") po tym, jak w zeszłym miesiącu go ocenzurowano. Decyzja wywołała kontrowersje w mediach społecznościowych. Chińska wersja filmu, zamiast ostatnich scen z Bradem Pittem i Edwardem Nortonem, kończyła się planszą informacyjną i wypaczała sens dzieła Davida Finchera.

Amerykańska produkcja z 1999 roku, zaliczana do klasyki światowego kina, pojawiła się niedawno na chińskiej platformie stremingowej Tencent Video. Opublikowana tam wersja różniła się jednak od oryginału , co media zauważyły pod koniec stycznia. Anarchistyczne, antykapitalistyczne przesłanie z końcówki kultowego filmu Davida Finchera zostało zastąpione takim, które wskazuje na potęgę państwa i skuteczność organów ścigania.

Platforma streamingowa Tencent przywróciła teraz, jak podaje portal SCMP, 11 z 12 usuniętych z filmu minut. Sceny, które pozostały wycięte, to te zawierające nagość.

Zmienione zakończenie

W oryginalnej wersji główny bohater (w tej roli Edward Norton) zabija swoje wyimaginowane alter ego, Tylera Durdena (Brad Pitt). Następnie razem z wiodącą postacią żeńską (Helena Bonham Carter) obserwuje przez okno eksplodujące budynki, co sugeruje, że jego plan zniszczenia współczesnej cywilizacji działa. Zakończenie chińskiej wersji, o którym media pisały w styczniu, miało jednak odwrotny wydźwięk. Scena z eksplozjami została usunięta, a zamiast niej na ekranie pojawiała się czarna plansza z napisem: "przy pomocy wskazówki przekazanej przez Tylera, policja szybko rozpracowała cały plan i aresztowała wszystkich przestępców, skutecznie zapobiegając wybuchowi bomby". "Po procesie Tyler został umieszczony w zakładzie dla obłąkanych na leczenie psychologiczne. Został zwolniony ze szpitala w 2012 roku" - napisano.

Nie jest jasne, czy zmian dokonano na polecenie chińskiego rządu, czy też coś w tej sprawie mieli producenci filmu. Komunistyczne władze Chin stosują surową cenzurę filmów, prasy, muzyki i wszelkich treści publikowanych w internecie, a studia filmowe często wydają alternatywne wersje filmów, by dotrzeć do lukratywnego chińskiego rynku. Zmiana w "Podziemnym kręgu" wywołała dyskusję na temat cenzury kinowej w Chinach w mediach tradycyjnych i społecznościowych na całym świecie.

Chuck Palahniuk, autor powieści z 1996 roku, na której opiera się film, napisał w styczniu: "Widzieliście go g****? To cudownie piękne! W Chinach każdy dostaje szczęśliwe zakończenie!".

Cenzura filmowa w Chinach

To nie pierwszy przypadek ocenzurowania zachodniej produkcji w Chinach. Portal VICE przypomniał pod koniec stycznia, że w oryginalnej wersji filmu "Lord of War" ("Pan Życia i Śmierci") główny bohater (Nicolas Cage) unika więzienia i w dalszym ciągu handluje bronią. W niedawnej wersji z Tencent Video, krótszej o 30 minut, zakończenie zastąpiono planszą z wyjaśnieniem, że handlarz bronią "przyznał się w sądzie do wszystkich oficjalnie zarzuconych mu przestępstw i został skazany na dożywocie".