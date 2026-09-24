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Kultura i styl

Film Ewy Ewart z prestiżową nagrodą

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DO OSTATNIEGO ODDECHU_ZWIASTUN 01
"Do ostatniego oddechu" - zwiastun filmu, reż. Ewa Ewart
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Film Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu" został nagrodzony podczas festiwalu Cannes Corporate Media & TV Awards 2026. Dokument Ewart doceniony został Srebrnym Delfinem.

Organizowany od 2010 roku międzynarodowy festiwal Cannes Corporate Media & TV Awards urósł do jednego z najważniejszych wydarzeń w branży telewizyjnej i medialnej. Tu doceniane są różne formy filmów w ponad 60 kategoriach. Wydarzenie odbywa się co roku w drugiej połowie września we francuskim mieście Cannes.

Film Ewy Ewart ze Srebrnym Delfinem

Najnowszy film dokumentalny w reżyserii Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu" został nagrodzony Srebrnym Delfinem w kategorii Human Concerns and Social Issues [Wyzwania humanitarne i problemy społeczne].

W filmie Ewart pojawiają się bohaterowie z najróżniejszych zakątków świata. Łączy ich strach związany ze smogiem. To właśnie wyzwania związane z zanieczyszczeniami powietrza zgłębiane są z globalnej perspektywy. Aż 99 procent światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem. Z tego powodu co godzinę umiera blisko 900 osób, często po latach cierpienia, spowodowanego przez choroby, wynikające z oddychania zatrutym powietrzem. Rocznie przez smog na świecie umiera przedwcześnie osiem milionów osób.

42 min
"99 procent ludzi oddycha powietrzem, które nas niszczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"99 procent ludzi oddycha powietrzem, które nas niszczy"

DEBATA PO FILMIE

"Do ostatniego oddechu" został zrealizowany w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chile, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Twórcy odwiedzili miasta i regiony najbardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza, ujawniając jego niszczycielski wpływ.

Producentem "Do ostatniego oddechu" jest Orient Film. Koproducentami są: Polski Alarm Smogowy, Clean Air Fund, TVN S.A., Jakubas Investment, Lux Med.

OGLĄDAJ: To nas niszczy. "Co godzinę umiera blisko dziewięćset osób"
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Przegląd przez filmy nagrodzone w dwóch edycjach konkursu "Uwolnij wyobraźnię"
Źródło: TVN XR
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
FilmSmogFrancja
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