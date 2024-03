W opublikowanym w środę rankingu "Forbes" umieścił nazwiska dziesięciu najlepiej zarabiających aktorów i aktorek w Hollywood w minionym roku. Uwzględniając dochody z filmów i produkcji telewizyjnych, amerykański magazyn podał, że najwięcej w 2023 roku zarobił Adam Sandler - 73 miliony dolarów (ok. 287 mln zł - red.).

57-letni gwiazdor nie tylko występuje w filmach: jest też producentem i zajmuje się stand-upem. Według "Forbesa" inkasuje 400 tys. dolarów (w przeliczeniu ok. 1,5 mln zł) za występ. Na drugim miejscu nowego zestawienia uplasowała się Margot Robbie z 59 milionami dolarów (ok. 232 mln zł) zysku. Podium zamyka Tom Cruise z zarobkami na poziomie 45 milionów dolarów (ok. 177 mln zł).